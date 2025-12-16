Yeniden Refahlı Suat Kılıç: Terörist teröristtir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında İmralı ile görüşülmesine tepki göstererek, "Terörist, teröristtir; Türk ve Kürt kardeştir. Diller Allah'ın yarattığı birer nimettir. Bizi birbirimize bağlayacak olan İmralı değil; milletimizin akıl, vicdan, irade, dirayet ve ferasetidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere tepki gösteren Kılıç, "Bizi birbirimize bağlayacak olan İmralı değil; milletimizin akıl, vicdan, irade, dirayet ve ferasetidir" dedi.

"TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı şöyle konuştu:

  • "Terörist, teröristtir; Türk ve Kürt kardeştir. Diller Allah'ın yarattığı birer nimettir. Bizi birbirimize bağlayacak olan İmralı değil; milletimizin akıl, vicdan, irade, dirayet ve ferasetidir. O nedenle görüşlerimiz çok net, çok belli."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Öcalan'a yaptıkları ziyarette konuşulanları kamuoyunla paylaşması gerektiğini vurgulayan Kılıç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a şu çağrıyı yaptı:

  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ve İmralı'ya giden üç gruptan, üç milletvekiline bir çağrımız var. Orada her ne konuşulduysa komisyonda sansürsüz paylaşılmalıdır. İmralı'da konuşulanlar halkımızın da bilgisine sunulmalıdır. Çok azı komisyonla paylaşıldı."

DEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktıDEM Parti'nin komisyon raporundan Öcalan'a özgürlük talebi çıktı

"İMRALI'YA KARŞI ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ZİYARET ETMEMİŞ OLABİLİRLER"

AKP, MHP ve Gelecek Partisi'nin ziyaret eden İmarı heyetinin kendilerini ziyaret etmemesine yönelik ise Kılıç şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Belli ki Dem Parti heyeti partileri ziyaret ederek kamuoyuna açıklanmayanları partilerin genel merkezlerine aktarmaktadır. Ancak biz İmralı ziyaretine teknik olarak, teorik olarak, pratik olarak, politik olarak ve aynı zamanda hukuk güvenliği olarak baştan karşı çıktığımız için bizi ziyaret etme ihtiyacı duymamış olabilirler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

