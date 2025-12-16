AKP'li vekil çift maaşını böyle savundu! "Bileğimin hakkı maaşı da tam alamadım"

AKP'li bürokratların çift maaş almasıyla ilgili tartışma TBMM Genel Kurulu'na taşındı. Sakarya Milletvekilliği'nin yanı sıra Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan AKP'li Lütfi Bayraktar, birden fazla maaş almasını "Kesinlikle Fiskobirlik Başkanı olduğum günden beri hak etmiş olmamıza rağmen hiçbir zaman tam olarak maaş almadık" ifadeleriyle savundu.

"DEPREM BÖLGESİNDE ELBETTE HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, deprem bölgesinde hükümetin yaptığı yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Sizler görmeseniz de duymasanız da inkar etseniz de biz şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde elbette her şey bitmiş değil. Bunu yine tamamlayacak olan ekip bakanımız ve cumhurbaşkanımızdır."

"GABAR'DA PETROL, SAKARYA'DA DOĞAL GAZ ÇIKARTTIK KÜÇÜMSEDİNİZ"

AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ise deprem bölgesinde yapılanları muhalefetin görmezden geldiğini savunarak şunları söyledi:

"Biz deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yükseltirken siz İzmir'de 4 bin konutu hala teslim edemediniz. Biz 51 bin 281 köy evi yaparken siz şahsi villalarınız için belediyelerin tüm imkanlarını seferber ettiniz. Size rağmen 81 ilimizde 100 yılın konut projesiyle 500 bin ev inş etmeye başladık. Siz, hizmet siyasetini hep reddettiniz. Gabar'da petrol, Sakarya'da doğal gaz çıkarttık küçümsediniz. Biz kendi uçağımızı, gemimizi üretirken siz hala "teknolojiniz yetmez" dediniz. "Füze" dedik, "balıklar ürküyor" dediniz. Balıklar ürkmüyor, biz kimin ürktüğünü biliyoruz."

AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "destan" yazdığını savunarak "Bağlı kuruluşları ile birlikte deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemizin genelinde destansı adımlar atmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AZİZ MİLLETİMİZDEN BAŞKA KİMSEDEN DE TALİMAT ALMAYIZ"

AKP Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise fındık fiyatına ilişkin açıklamasının ardından CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, "Bayraktar’ın amacı nedir? Kime hizmet etmek için bunu söylemektedir? Nereden aldı talimatı? 400 TL’nin üzerine çıkması beklenen fiyatı kim aşağı çekmek istedi" açıklamasına kürsüden tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bir televizyon programında şahsıma sorulan soru üzerine '300 TL kötü bir fiyat değildir ancak bu sene kuralıklık ve zirai don sebebiyle üreticimiz mağdur oldu. Bu sebeple üreticimizin daha fazla fiyat beklemesi olabilir' cevabım nedeniyle CHP Ordu milletvekili tarafından lince tabi tutuldum. Sayın Adıgüzel, biz ömrümüzü fındık tarlalarında geçirdik, her daim üreticimizin yanında olduk. Anlaşılan siz vatanın satıldığı plazaları iyi biliyorsunuz. Biz plaza falan bilmeyiz, aziz milletimizden başka kimseden de talimat almayız."

Vatandaşa bir dokun bin ah işit: Bir yanda vur patlasın çal oynasın...

BAŞARIR'DAN AKP'YE ÇİFT MAAŞ ELEŞTİRİSİ

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise AKP'lilerin kendilerine yönelik sataşmalarına yönelik "Milletvekili konuşmasında "Gabar'da petrol bulunuyor, rahatsız oluyorlar" dedi. Hayır, orada bulunan petrol Batı Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne sizin ne benim babamın malı değil. "Ama Gabar'da petrol bulduk, Karadeniz'de doğal gaz bulduk" deyip de yazın ortasında doğal gaza yüzde 25 zam yaparsanız biz buna üzülürüz" diyerek şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depreminde bu Meclis'te bulunan tüm milletvekilleri depremden saatler sonra oradaydı. Tüm belediyelerimiz oradaydı. Bunu eleştirmek, yok saymak bir de sanki bu insanları cezalandırır gibi tutuklamak utanç verici.

"Bir kanala kayyum atıyorsunuz o kanala atadığınız genel yayın yönetmeninin durumuna bakın ondan sonra milli değerlerden bahsedin. O kanala atadığınız yazara, çizere bakın. Danışmanlarınızın arabada yaptığı pudra şekerlerine bakın. Nereden nereye geldiniz? Lütfü Bayraktar, fındıkla ilgili milletvekilimize laf attınız. Milletvekilimiz "çiftçi geçinemiyor" dedi ama Lütfi Bayraktar'ın çift maaş aldığı yani Fiskobirlik'ten de maaş aldığını gördük."

AKP'Lİ BAYRAKTAR ÇİFT MAAŞI BÖYLE SAVUNDU

Başarır'ın çift maaş eleştirelerine ise AKP'li Bayraktar oldukça dikkat çeken bir yanıt verdi.

"'Çift maaş alıyor" diyorsunuz ya oraya bileğimin hakkıyla seçilerek geliyorum. İkincisi size tavsiye ediyorum beni seçen Trabzon'daki CHP'li Fiskobirlik delegesine gidin bu konuyu anlatın..." diyen AKP Sakarya Milletvekili, çift maaş almasını şöyle savundu: