Vatandaşa bir dokun bin ah işit: Bir yanda vur patlasın çal oynasın...

Türkiye'nin dörtbir yanında olduğu gibi Kilis'te de vatandaşların iktidardan ve ekonomik durumdan şikayetçi olduğu görüldü.

Bir vatandaş, gelir adaletsizliğine dikkat çekerek, "İBAN numaralarımıza dolan paralarla birilerinin ekmek üstü tabaka yaşayıp da böyle vur patlasın çal oynasın; diğerlerinin de "acaba nasıl olacak? Bu faturayı da nasıl ödeyeceğim" diye dertlenmediği bir ülke olduğumuz zaman biz işte o zaman biz gelişmiş bir ülke oluruz" dedi.

VATANDAŞA BİR DOKUN BİN AH İŞİT

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Kilisli vatandaşlar, miting öncesinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"GELECEĞE KARŞI GÜVENSİZLİĞİMİZ VAR"

Kilis'te üniversitede öğretmenlik bölümü okuyan bir öğrenci, burs ve harçlıkların yetmediğini belirterek, her şeyin "'ateş pahası'" olduğunu söyledi. Ülkede öğrenciye değer verilmediğini söyleyen öğrenci, "Sorun sıkıntılar zaten diz boyu. Gelecek ve atanma kaygısı zaten bir hayli fazla. Geleceğe karşı güvensizliğimiz var" dedi.

Öğretmen olarak atanmasının "meçhul" olduğunu dile getiren öğrenci, "Bölüm değiştirsem tekrardan başka bir bölüm okusam yine aynı şekilde atanma söz konusu. Her yerde liyakatsizlik dönüyor. Torpille alımlar devam ediyor. Kendi emeğimizle bir yerlere gelmek ülkede gerçekten zorlaştı" diye konuştu.

"ÜÇ HARFLİ MARKETLER HOCALARLA DOLU"

Bir vatandaş, atanamayan bir öğretmen olduğunu söyleyerek, gençlerin büyük bir çoğunluğunun işsiz olduğunu belirtti. "BİM, A101 gibi üç harfli marketler, eğitim fakültesi mezunu hocalarla dolu. Ne yazık ki umutları yok, ümitleri yok" diyen vatandaş, kendisinin de iki kez mülakata girdiğini, ancak atanamadığını dile getirdi. Ev hanımı olduğunu ve eşinin de çalıştığını aktaran vatandaş, "Bir şekilde dönüyor ama önemli olan o emeğin karşılığını alamamak. Ülke çok iyi bir halde değil" ifadesini kullandı.

"İşin tamamen ehli olmayana verildiği, kimsenin hak ettiği yerde olmadığı, liyakata göre alımlar değil, daha çok referanslı torpil adı altında insanların hayatlarını mahvediyorlar" diye konuşan vatandaş, ülkede ekonominin iyi gitmediğini vurguladı.

Yumurtanın kolisinin 160 lira, kırmızı etin kilosunun 700 lira olduğunu belirten vatandaş, asgari ücretle geçinen bir kişinin bu fiyatlarla geçinmesinşn mümkün olmadığını savundu. Büyükşehirlerde konut fiyatlarının artışına da dikkati çeken vatandaş, "Kilis küçücük bir yer, nüfusu küçücük bir yer. Sığınmacılarla beraber ülkede, Kilis'te konut revaç görmesine rağmen doğru düzgün bir semtte 18 bin lira, 20 bin liranın altında ev bulmanıza imkan yok" dedi.

"BİR BABA, ÇOCUĞUNA BİR ŞEY İSTEDİĞİNDE ALABİLİYORSA O ÜLKE REFAHTIR"

"Birileri ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır" diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü: