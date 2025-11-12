Sabah programı tadında bütçe görüşmesi: Yurttaş geçim derdinde vekiller laf yetiştirme

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Bütçe komisyonunda başörtüsü tartışması: Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok

"DÖRT BEŞ BAŞLIKTA YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR VAR"

Komisyonda konuşan AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Sorunlar var, sorunlar karşımıza çıkıyor sürekli; bu sorunları aşmak lazım" sözlerine atıfta bulunarak "Kurulduğumuz günden bugüne sorunları aşa aşa geliyoruz. Sorunların üzerine gide gide, çöze çöze geliyoruz ama sorunlar da yerinde durmuyor, her dönemin, her zamanın, her kuşağın kendine göre farklı sorunları, farklı problemleri de büyüyerek karşımıza yeni bir sorun olarak veya yeni bir çözüm arayışı gerektiren alan olarak karşımıza çıkıyor. Kurulduğumuz günden bugüne, Allah'a sonsuz şükürler olsun, AK Parti iktidarlarından önce kurulmuş, vakıf eliyle dört, beş başlıkta yapılan sosyal yardımlar var" dedi.

Oluşturulan sosyal yardım düzenine ilişkin başka ülkelerin gıptayla baktığını belirten Yegin, "Ama burada kendi arkadaşlarımıza uyguladığımız bu sistemi beğendiremediğimiz gibi, üzerine dünyanın da lafını edebilecek cümleleri kurabiliyorlar. Şimdi sizin düzeninizde 'Sosyal yardımlar bir hak değil, bir lütuf olarak veriliyor. Sosyal yardım değil, siyasi yardım sizinki. Hükûmet yoksulluğu çözmek yerine, yönetip istismar etmek istiyor. Sosyal yardımlar keyfî veriliyor' deniliyor. O kadar yanlış ve yanlı yorumlar ki bunlar, gerçekten say say bitmez, daha çok sayabileceğimiz, sizin ağzınızdan dökülen cümleler var" ifadelerini kullandı.

"'MAKARNACILAR' DİYE HAKARET EDİLİYOR"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Yegin'in sözlerine "Gerçekler..." derken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da "Bize söylenenleri aktarıyoruz" diye konuştu. Yegin ise sosyal yardımlara ilişkin muhalefetin "makarnacılık" kavramını ürettiğini ve sosyal yardım alanlara "makarnacılar" diye hakaret edildiğini iddia etmesi üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ya, bunu kim söylüyor, Allah aşkına kim söylüyor?" diye sorarken CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de "Öyle bir hakaret yok zaten" dedi.

"Sonra 'Hak etmeyene veriliyor. Bir sürü yandaşlarına bu sosyal yardımları veriyorlar' diye bir döneme geçiş yapmışsınız" diyen AKP'li Yegin'e CHP'li Kaya, "Osmaniye'de belediye seçimlerinde AFAD yardım kolileri dağıttınız, ben suçüstü yakaladım" diye cevap verdi.



Yegin, muhalefetin inceleme yapmadan sosyal yardımların keyfi verilmesi eleştirilerine ilişkin "Vakıfların ev ev dolaşılarak hangi hanenin durumu nedir, hangi hanenin neye ihtiyacı vardır, buna bakarak bu sosyal yardımları veriyorlar. Sizin belediyelerinizin verdiği sosyal yardımlar gibi tanıdığımıza, eşimize, dostumuza verdiğimiz evi barkı olan, birden fazla üzerine tapu olan insanlara verilen sosyal yardım gibi değil bizim sosyal yardım sistemimiz Sayın Ağbaba, incele göreceksin" diye konuştu.

AĞBABA: BİZ MAHALLE TEMSİLCİLERİYLE YARDIM DAĞITMIYORUZ ORHAN BEY

CHP'li Ağbaba, Yegin'in sözlerine karşı "Onu geç, onu geç. 2019'da ne propagandası yaptın? 'CHP gelirse sosyal yardımları kesecek.' CHP geldi, sosyal yardımlar tam beş kat arttı. Biz mahalle temsilcileriyle yardım dağıtmıyoruz Orhan Bey. Mahalle temsilcisi, kaymakam beraber sosyal yardım dağıtıyorlar" diye tepki gösterdi.

YEGİN: SİZİN BU AİLEYLE DERDİNİZ NE?

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu'nun konukevlerine sığınma evi denilmesi gerektiği ve kadının adının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çıkarılmasına ilişkin sözlerine yönelik AKP'li Yegin, şöyle konuştu:

"Hadi, şunu anlarım: 'Siz 'konukevi' diyorsunuz, Sayın Bakan tanımı yanlış, biz 'sığınak' diyoruz buna, doğrusu bu.' diyenler oldu. Bu bir tanım arayışıdır, size göre o tanım doğrudur, bize göre bu tanım doğrudur. 'Hangi kavram daha doğru?' tartışması anlaşılabilir ama 'Kadını duvarların arasına tıkmakla koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz?' cümlesi, bu ne demek ya? Böyle bir ihtiyaç doğmuşsa, kadın sığınma evine alınıyorsa, kendisine yönelecek tehditlerden korunmaya çalışıyorsa bu cümle ne demek ya, bu cümleyi nasıl kurarsanız yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde arkadaşlar bu yapılır. Şimdi, 'adından kadının çıkarıldığı, kadının erkek üzerinden tanımlandığı yaklaşımın iktidarı, bakanlığı' deniliyor. 'Aile cümlesi altında erkeğin otoritesinin tescil edildiği, ataerkil politikalarınızla utanmadan bir de aile yılı ilan ediyorsunuz' dediler. Nedir arkadaşlar sizin bu aileyle, sizin aileyle derdiniz ne, aileyle derdiniz ne sizin?"

CHP'li Timisi Ersever, Yegin'in sığınak ifadesinin yanlış olduğunu belirterek "'Sığınak' değil, 'sığınma evi'" diye düzeltirken, CHP'li Kaya da "Misafir olmuyorlar orada, korunmak için sığınıyorlar oraya. Bizim derdimiz yok, siz aileleri yok ettiniz" dedi.

Sözlü tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı yerine oturumu yöneten Komisyon Katibi Nilgün Ök, CHP'li Kaya'ya yerine oturmasını ve milletvekillerine sessiz olmaları uyarısında bulundu.

"SİZ LGBTİ'Yİ BAYRAKLAŞTIRDINIZ"

AKP'li Yegin, muhalefet milletvekillerinin bireyin özgürlüğünün aileden bağımsız olmakla mümkün olduğunu savunduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

"Hatta özgürlüğün oradan, bizatihi oradan başlayacağını düşünüyorsunuz; bu çok yanlış bir düşünce. Siz LGBTİ'yi bayraklaştırarak, siz yalnız yaşamayı maharet gibi anlatarak annenin, ablanın, babanın, babaannenin, kardeşin, anneannenin o bir olmanın, büyüten, koruyan, öğreten, yetiştiren, kollayan sığınağından, o beraber olmanın bağını kesmeye dönük tutumunuzdan vazgeçin arkadaşlar. Aileye olan düşmanlığınızla dilediğiniz kadar yalnız, sanal ve tatsız bir özgürlük peşinde koşup onu anlatın, savunun, yaşayın, o sizin bileceğiniz iş ama biz ailenin önemini yaşamaya, anlatmaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz.

Şimdi, 'Diyanet eliyle verilen hutbelerle kadının hedef alındığı bir ülkede neden sessiz kalıyorsunuz?' Ya, bir de sizin bu Diyanetle derdiniz ne, bir de onu bir anlayalım. Ne bu derdiniz? Nedir bu milletin değerleriyle, inancıyla probleminiz nedir arkadaşlar? 'Miras hakkında Diyanetin tavrı bile sizin cinsiyetçi politikanızın eseri' dedi burada bir arkadaş. Ne demiş Diyanet hutbesinde, diyor ki: 'Günümüzde aile içi sorunların artmasına, kardeşler ve akrabalar arasında dargınlıkların girmesine -'kıymetli Müslümanlar' diye başlıyor tabii- kavgaların ortaya çıkmasına miras paylaşımında yapılan haksızlıklar da gelmektedir.' Devam ediyor bak: 'Kız çocuklarına haklarını tam vermemek, evlendikleri için onları mirastan mahrum bırakmak, hiçbir varisin istemediği değersiz mülk ve arazileri onlara layık görmek apaçık bir zulümdür, ağır bir vebaldir, büyük bir günahtır' diyor. Ne diyorsunuz siz ya?

"DİYANETLE DERDİNİZ NE?"

Sizin bu Diyanetle derdiniz ne? Bak, sizin bu Diyanetle alıp veremediğiniz ne? Başka bir hutbesi: 'Kul hakkı ateşten gömlektir' diye bir hutbe veriyor, bak, orada nelere giriyor? Cinayetlere giriyor, kadın cinayetlerine de bir atıf var. 'Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedî kalacağı cehennemdir' diyor. 'Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.' diyor. Adam kayırmanın, çalışana ücretini tam ve zamanında vermemenin, zemin etüdü yaptırmadan bina inşa etmenin, ülkeye gelen yabancılara, yurt dışından gelen vatandaşlara bilgisizliklerinden istifade ederek onları aldatmanın, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürmenin ve onun bunun, ölçüde adaletsizliğin yanlışlığını, günahını anlatıp kız çocuklarını mirastan dışarıda bırakmanın da günahından, vebalinden bahsediyor. Ya, siz niye bu kadar rahatsızsınız bu işlerden? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Kurumlarımızı, devletin kurumlarını, milletin kurumlarını, milletin değerlerini aşağılayarak, kötüleyerek söylemeyin, söylemek istediğinizi söyleyin. Bir başkasını aşağılamadan, bir başkasının hakkına girmeden, ona bir kastta bulunmadan söylemek istediğinizi söyledin. Bakın, şimdi, ben Tahsin Ocaklı'ya söylemek istediğimi söyleyeceğim. '3Y'yle mücadele' demişti AK Parti ama bırakın mücadeleyi, daha da büyüttü bu sorunları.' dedi. Evet, 3Y'yle mücadele ettik; yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk, büyük oranda ülkemizden kopmuş, gitmişti. Ama son yerel seçimlerde belediyeler size geçti, yolsuzluk yeniden hortladı, bununla mücadele edeceğiz, bunların hepsiyle mücadele edeceğiz. Bence siz önce belediyelerinizin çöplerini toplayın, musluktan içilebilir sular akıtın, trafikleri açmak için yeni yollar, yeni güzergâhlar oluşturun, bir işinizi bir yapın ya, bir işinizi yapın da ondan sonra gelin konuşun."

"DİYANET'İN ATATÜRK İLE DERDİ NE?"

CHP'li Ağbaba, Yegin'in Diyanet'e ilişkin sözlerine "Orhan Bey, Diyanetin Atatürk'le derdi ne? Diyanetin Atatürk'le derdi ne?" diye cevap verirken, CHP'li Kaya da "Ali Erbaş'ın söylediklerine bak! İşine gelenleri söylüyorsun sen" dedi. Timisi Ersever, "Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı bunlara, kadının miras hakkına girdi, siz o konuda hiçbir şey söylemediniz" diye tepki gösterdi.