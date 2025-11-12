Bütçe komisyonunda başörtüsü tartışması: Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP ve CHP'li vekiller arasında 'başörütüsü' tartışması yaşandı.

CHP sıralarına dönerek "Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok, başörtülü bir danışmanınız bile yok" ifadelerine kullanan AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'ye ana muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Muhalefet milletvekillerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin eleştirilerinde "kadınların acizleştirildiği"ni söyleyen AKP'li Fatma Öncü, muhalefet milletvekillerinin oturduğu sıraları işaret ederek "Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok, başörtülü bir danışmanınız bile yok" diye tepki gösterdi.

AKP'li vekilin bu sözlerine CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "Biz kadınları tarcihlerine göre sınıflandırmıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü

"YILLARCA BİZİ AHIRDAN ÇIKARTMADINIZ"

AKP'li Öncü, muhalefet milletvekillerinin tepkilerine yanıt verirken AKP'nin kadın konusunda tarih yazdığını öne sürerek şunları söyledi:

"Öncelikle lütfen ama lütfen kadınları şu kafanızdaki çaresiz, modellemenin dışına çıkartın. Bak yıllarca bizi ahırdan çıkartmadınız. Engellilere aynısını yaptınız. Engelliyi eğitimden mahrum bıraktınız, kamudan mahrum bıraktınız. Şimdi kadınlara aynı kafayla yaklaşıyorsunuz. Kadın konusunda biz iktidar olarak tarih yazdık.

"Kadını özne haline getirdik. Siz kadını bile yeni öğreniyorsunuz. Kusura bakmayın. Lütfen, aciz pozisyonun dışına çıkartın. Sosyal kalkınmada şu an Türkiye örnek alınan bir ülke ama gerçekleri görmek zorunuza gidiyor."

CHP KADIN BAKANLARIN SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li Taşcıer ise, Öncü'nün "Kadın konusunda biz iktidar olarak tarih yazdık. Kadını özne haline getirdik" sözlerine ilişkin, "Kaç kadın bakan var onu söyleyin" derken, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de "Neden kadın bakan bir tane?" diye sordu.