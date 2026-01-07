Son Dakika | Murat Ongun'un eşinin ev hapsi kaldırıldı

İBB Dosyası kapsamında haklarında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar'ın adli kontrol tedbirleri gevşetildi.

Mahkeme bugün dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda ara karar bağladı. Alınan karara göre Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın ev hapsi kararı kaldırılarak, bu isimlerin hafta bir gün imza şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.