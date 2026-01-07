Son Dakika | Murat Ongun'un eşinin ev hapsi kaldırıldı

Son Dakika | Murat Ongun'un eşinin ev hapsi kaldırıldı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İBB davasında tutuklu Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun hakkında verilen ev hapis kaldırıldı.

İBB Dosyası kapsamında haklarında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar'ın adli kontrol tedbirleri gevşetildi.

T24'te yer alan habere göre; Bu isimler hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılarak, hafta bir gün imza şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme bugün dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda ara karar bağladı. Alınan karara göre Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın ev hapsi kararı kaldırılarak, bu isimlerin hafta bir gün imza şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

