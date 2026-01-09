Seyir halindeki mikser yola beton dökerek ilerledi: Cezası 5 bin 662 lira oldu

Seyir halindeki mikser yola beton dökerek ilerledi: Cezası 5 bin 662 lira oldu
Yayınlanma:
Hatay'da beton mikserinin şoförü, yola beton dökerken görüntülendi. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine şoför hakkında Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir beton mikserinin şoförü, seyir halindeyken D-825 kara yolu Karaali Kavşağı’nda yola beton dökerken görüntülendi.

Bakanlık "Yetersiziz" diyemedi "Çok ısınıyorsunuz" dedi! Hatay'da karanlığın faturası vatandaşa kesildiBakanlık "Yetersiziz" diyemedi "Çok ısınıyorsunuz" dedi! Hatay'da karanlığın faturası vatandaşa kesildi

Beton mikserinin ilerlediği sırada yola beton döktüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BETON DÖKMEYE 5 BİN 662 TL CEZA

Görüntülerden tespit edilen beton mikserin şoförüne 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan sürücünün, seyir halindeyken yola neden beton döktüğü öğrenilemedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Türkiye
Son Dakika | Rıza Akpolat bir kez daha tutuklandı!
Son Dakika | Rıza Akpolat bir kez daha tutuklandı!
Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Yeniden Refah Partili İl Başkanı tartıştığı kişiyi bacağından vurdu