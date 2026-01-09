Seyir halindeki mikser yola beton dökerek ilerledi: Cezası 5 bin 662 lira oldu
Hatay'da beton mikserinin şoförü, yola beton dökerken görüntülendi. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine şoför hakkında Trafik Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir beton mikserinin şoförü, seyir halindeyken D-825 kara yolu Karaali Kavşağı’nda yola beton dökerken görüntülendi.
Beton mikserinin ilerlediği sırada yola beton döktüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
BETON DÖKMEYE 5 BİN 662 TL CEZA
Görüntülerden tespit edilen beton mikserin şoförüne 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.
Öte yandan sürücünün, seyir halindeyken yola neden beton döktüğü öğrenilemedi.
