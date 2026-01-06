Bakanlık "Yetersiziz" diyemedi "Çok ısınıyorsunuz" dedi! Hatay'da karanlığın faturası vatandaşa kesildi

Hatay halkının çilesi bitmiyor. Depremin ardından her yağmurda sular altında kalan kent, şimdi de kışın en sert günlerinde karanlık ve soğukla mücadele ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente yaptığı ziyaretin hemen ardından il merkezi ve birçok ilçede başlayan elektrik kesintileri, yaklaşık 5 gündür aralıksız devam ediyor.

ERDOĞAN İÇİN MAKYAJLANAN KENTTE GERÇEKLER BAŞLADI

Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Hatay’da hummalı bir "makyajlama" çalışması yürütülmüştü. Yollar hızla yamanmış, tamamlanmamış konutlar pankartlarla bitmiş gibi gösterilmiş ve caddeler ışıklandırılmıştı. Erdoğan, "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’ndeki törende, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak" diyerek şov yapmıştı.

Ziyaretten hemen önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da paylaştığı videoda iddialı konuşmuş, "Antakya’mızın ışıkları bundan böyle hiç sönmeyecek" vaadinde bulunmuştu. Ancak Erdoğan’ın kentten ayrılmasıyla birlikte "sahne ışıkları" söndü, Hatay halkı gerçekleriyle baş başa kaldı.

MUM VE TÜPLE ISINMAYA ÇALIŞIYORLAR

5 gündür elektrik verilemeyen kentte, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle ısınma sorunu yaşayan yurttaşlar, evlerinde yaktıkları mumlar ve mutfak tüpleriyle hayatta kalmaya çalışıyor. Vatandaşlar, dağıtım şirketi EDAŞ’ın kesintilere gerekçe olarak "kontrolsüz ve kaçak elektrik tüketimini" göstermesine tepki gösteriyor. Hataylılar seslerini duyurmak için sosyal medyada "Hatay'da elektrik yok, hayat yok" kampanyası başlattı.

MUHALEFET MECLİS'E TAŞIDI: UYARILAR NEDEN DİKKATE ALINMADI?

Hatay’ı felç eden kesintiler TBMM gündemine de taşındı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a verdiği soru önergesinde, kesintilerin ani ve uzun süreli olduğuna dikkat çekerek, bu durumun dondurucu soğuklarda ciddi mağduriyet yarattığını belirtti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise kesintilerin 48 ila 72 saati bulduğunu vurguladı. Kara, Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

Hatay genelinde 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen toplam abone sayısı kaçtır?

Elektrik Mühendisleri Odası’nın deprem sonrası nüfus değişimi ve enerji arzı konusunda yaptığı uyarılar neden dikkate alınmadı?

Şebeke altyapısının yetersizliği konusunda bakanlığınızca bir denetim yapıldı mı?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MEVSİM NORMALLERİ DIŞINDA SOĞUK VAR YÜKLENME OLDU

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Enerji Bakanlığı bir basın açıklaması yayınlamak zorunda kaldı. Bakanlık, kesintilerin nedenini "yeni yılla birlikte gece saatlerinde meydana gelen ani sıcaklık düşüşleri"ne bağladı. Açıklamada, "Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken, diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir" denildi.

Bakanlık, 1 Ocak 2026 itibarıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personelin Hatay'a sevk edildiğini duyurdu. Yapılan tespitlerde Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı, bu bölgelerdeki onarımların tamamlanarak sorunun giderildiği belirtildi.

TRAFOLAR YETMEDİ, YENİLERİ EKLENİYOR

Ancak asıl krizin yaşandığı Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde trafoların aşırı yüklenmeyi kaldıramadığı ortaya çıktı. Bakanlık açıklamasında şu teknik detaylar paylaşıldı:

İlk etapta 6 adet yeni trafo tesisi, 16 adet trafo güç artırımı ve 2 adet trafo bölge ayrımı tamamlandı.

6 adet yeni trafo, 5 adet güç artırımı ve 6 adet bölge ayrımı en kısa sürede bitirilecek.

Bunlara ilaveten bu hafta içinde 14 yeni trafo daha tesis edilecek, 8 trafonun gücü yükseltilecek ve 13 trafo bölge ayrımı yapılacak.

BAKANLIK TARİH VERDİ

Bakanlık, vatandaşların merakla beklediği "Elektrik ne zaman gelecek?" sorusuna da yanıt verdi. Yapılan planlamaya göre:

Antakya ve Defne ilçelerindeki arıza-onarım çalışmaları 7 Ocak 2026 Çarşamba,

Samandağ ilçesindeki çalışmalar ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü tamamlanacak.

Açıklamada ayrıca, TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutları ile konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmadığı not düşüldü. Hataylılar şimdi, verilen bu tarihlerin tutup tutmayacağını ve "hiç sönmeyecek" denilen ışıkların tekrar ne zaman yanacağını bekliyor.