Erdoğan gitti Hatay karanlığa gömüldü! 5 gündür hem karanlık hem soğukla mücadele

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden olan Hatay'da sorunların ardı arkası kesilmiyor. Her yağmurda yolları sular altında kalan kentte bu kez de elektrik sorunu yaşanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi yolların hızlı bir şekilde yama yapıldığı, tamamlanmamış konutları tamamlanmış gibi gösteren pankartların asıldığı ve caddelerin ışıklandırıldığı kentte, Erdoğan gittikten sonra her şey eski haline döndü.

ERDOĞAN GİTTİ, IŞIKLAR SÖNDÜ

Hatay'da Erdoğan'ın ziyaretinin ardından yaklaşık 5 gündür elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, evdeki mum ve tüplerden yayılan ışık ve ısı ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde elektrikle ısınan Hatay halkı, günlerdir zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Yurttaşlar, kesintilere ilişkin kentteki "kontrolsüz ve kaçak elektrik tüketimini" gerekçe gösteren EDAŞ'a tepkili.

Hataylılar, sosyal medyada "Hatay'da elektrik yok, hayat yok" başlığıyla başlattıkları kampanya ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

KESİNTİLER TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Hatay'da yaklaşık 5 gündür süren elektrik kesintilerini TBMM gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a soru önergesi vererek, Hatay’daki kesintilerin nedenini ve çözüm önerilerini soran Koca, elektrik kesintilerinin "ani ve uzun süreli" olduğu, bunun özellikle soğuk havalarda ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Mağduriyeti Meclis'e taşıyan isimlerden olan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise, kesintilerin Hatay’daki günlük yaşamı felç ettiğini belirterek, özellikle Antakya, Defne, Samandağ ve çevre bölgelerinde elektrik kesintilerinin 48 ila 72 saati bulduğunu, bunun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesinin etkisiyle arttığını ifade etti.

Kara, Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

- Hatay genelinde 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen toplam abone sayısı kaçtır?

- Elektrik Mühendisleri Odası’nın deprem sonrası nüfus değişimi ve enerji arzı konusunda yaptığı uyarılar neden dikkate alınmadı?

- Şebeke altyapısının yetersizliği konusunda bakanlığınızca bir denetim yapıldı mı?

DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİ OLDUĞU DUYURULMŞTU

Erdoğan, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi niteliğinde olduğu belirtilen Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması töreninde yaptığı konuşmada, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak" demişti.

"ANTAKYA’MIZIN IŞIKLARI BUNDAN BÖYLE HİÇ SÖNMEYECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, Erdoğan'ın ziyaretinden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antakya’mızın ışıkları bundan böyle hiç sönmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.