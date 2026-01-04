TOKİ kurasında büyük skandal! Törene Erdoğan da katılmıştı

TOKİ kurasında büyük skandal! Törene Erdoğan da katılmıştı
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın da kura törenine katıldığı Hatay TOKİ çekilişinde bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Bir ev 8 farklı kişiye çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, Hatay'da deprem konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi. Törenin ardından AFAD tarafından yayımlanan resmi sonuç listelerini inceleyen depremzedeler, bazı dairelerin birden fazla kişiye tahsis edildiğini fark etti.

Sol haber'in haberine göre, Antakya Merkez'deki bir konutun hem Bayram Kılınçoğlu’na hem de Semra Uraz’a çıktığı, benzer şekilde başka bir dairenin de İlham Havle ve Perihan Gülücü’ye tahsis edildiği görüldü.

ekran-goruntusu-2026-01-04-081759.png

En dikkat çekici iddia ise, 2. Etap'ta bulunan bir dairenin Ali Rıza İlkçakın, Saniyye Bayır ve Ayşe Avcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu tam 8 farklı kişiye birden çıkması oldu.

"OLUR ÖYLE ŞEYLER"

Durumu anlamak için yetkililere başvuran depremzedeler, "Bir yanlışlık olmuş, olur öyle şeyler, Mart ayındaki çekilişte halledecekler" şeklinde bir yanıtla karşılaştıklarını belirtti. Konteynerlerde ve zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren depremzedelere bir kez daha beklemeleri söylendi.

kura.jpg

DMM'DEN İDDİALARA İTİRAZ

Konunun kamuoyunda gündem olması üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı. DMM, "aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

