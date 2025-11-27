Trump ABD'yi sarsan saldırıya "terör" dedi: Saldırgan dünyadaki cehennemden geldi

Washington Polis Departmanı, Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu duyurdu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, düzenlediği basın toplantısında iki askerin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Patel, şu ana kadar eldeki bulgulara göre saldırganın tek başına hareket ettiğini ve bu kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Olaya ilişkin Florida'nın Palm Beach kentinden konuşan Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki bir metro istasyonu dışında Batı Virginia ulusal muhafızlarının iki üyesine yönelik silahlı saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

'BİDEN YÖNETİMİ GETİRDİ'

Başkan, kısa bir video konuşmasında, “Bu akşam, mevcut en iyi bilgilere dayanarak, İç Güvenlik Bakanlığı'nın gözaltındaki şüphelinin, yeryüzündeki cehennem olan Afganistan'dan ülkemize giren bir yabancı olduğuna emin olduğunu bildirebilirim. Şüpheli, Eylül 2021'de, herkesin konuştuğu o meşhur uçuşlarla Biden yönetimi tarafından getirildi.”

'KİMİN GELDİĞİNİ KİMSE BİLMİYORDU'

"Kimlerin geldiğini kimse bilmiyordu, kimse bu konuda hiçbir şey bilmiyordu" diyen Trump, ABD ordusu, istihbarat ve göçmenlik ajanları tarafından yürütülen güvenlik soruşturmasını görmezden geldi.

Trump, 2020 yılında Taliban ile 2021 yılında tüm ABD askerlerini Afganistan'dan çekmek için anlaşma yaptığından ise bahsetmedi.

“Onun statüsü, ülkemizin tarihindeki en kötü başkan olan felaket başkan Biden tarafından imzalanan yasa ile uzatıldı” diye devam etti Trump.

SOMALİLİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

“Hiçbir ülke, hayatta kalmamız için böyle bir riski tolere edemez. Bunun bir örneği, yüz binlerce Somalilinin ülkemizi soyduğu ve bir zamanlar büyük olan bu eyaleti parçaladığı Minnesota'dır.”

Ardından, tanıdık bir saldırı hedefine geri döndü ve Minnesota'yı Kongre'de temsil eden Somali asıllı Amerikalı mülteci Ilhan Omar'ın “bize anayasamız ve ülkemizin ne kadar kötü olduğu hakkında vaaz verdiğini” iddia etti.

Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD askeri vuruldu: 1 kişi gözaltında

Başkan, bu tek saldırının, yönetiminin zaten uygulamaya hazırlandığı bir projeyi haklı çıkardığını iddia ederek konuşmasını bitirdi. Beyaz Saray önceki yönetimler tarafından verilen mülteci ve sığınma statüsünün yeniden gözden geçirilmesine dair çalışma içerisinde.

ABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyor

‘BIDEN DÖNEMİNDE GİREN HERKESİ İNCELEMELİYİZ’

Başkan, “Şimdi Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren her yabancıyı yeniden incelemeliyiz ve buraya ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herhangi bir ülkeden gelen yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıyız” dedi.

“Ülkemizi sevemiyorlarsa, onları istemiyoruz.”

NE OLMUŞTU

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Beyaz Saray'ın yakınlarında iki ABD askeri vuruldu. Ulusal Muhafızlar'ın durumunun önce kritik olduğu açıklanmıştı. Daha sonra öldüğü açıklanan askerlerin hakkındaki bu gelişme geri çekilerek durumlarının halen kritik olduğu bildirildi. Askerlerin "kritik" durumu devam ediyor.

Öte yandan saldırının ardından Beyaz Saray kapatıldı, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. ABD Savunma Bakanı Hegseth, başkente 500 ABD askerinin gönderileceğini açıkladı. Saldırgan ise yaralı olarak gözaltında.