ABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyor

ABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... ABD'nin başkenti Washington'da orduya bağlı 2 Ulusal Muhafız'ın Beyaz Saray yakınında öldürülmesinin ardından Savunma Bakanı Hegseth, Başkan Trump'ın bölgeye 500 Ulusal Muhafız daha sevk edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli ağır yaralı olarak gözaltına alınırken ABD Başkanı Trump "hayvan" olarak nitelendirdiği şüphelinin ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

'ŞEHİRLERİMİZİ KORUMA ALTINA ALACAĞIZ'

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra Pentagon lideri Hegseth Trump'ın 500 ek Ulusal Muhafız talimatını duyurdu.

Trump'tan ilk açıklama: Beyaz Saray civarında askerler vurulmuştuTrump'tan ilk açıklama: Beyaz Saray civarında askerler vurulmuştu

ABD Savaş Bakanı Hegseth'in konuşlandırmayı da duyurduğu açıklaması şöyle:

"Başkan benden Washington DC'ye 500 Ulusal Muhafız askeri görevlendirmemi istedi. Birileri Ulusal Muhafızları hedef almaya karar verdi. Bu bizim azmimizi sadece güçlendirir. Asla geri adım atmayacağız. Başkentimizi, şehirlerimizi koruma altına alacağız."

NE OLMUŞTU

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu.

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Askerlerin daha sonra öldüğü açıklandı.

ABD ordusu Washington’a girmişti: Mahkemeden Trump’a Ulusal Muhafız freniABD ordusu Washington’a girmişti: Mahkemeden Trump’a Ulusal Muhafız freni

Washington D.C. Polis Departmanı, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Dünya
Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında
Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında
X’in Yeni Özelliği, CAIR ve ‘Dış Güçler’
X’in Yeni Özelliği, CAIR ve ‘Dış Güçler’