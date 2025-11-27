ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli ağır yaralı olarak gözaltına alınırken ABD Başkanı Trump "hayvan" olarak nitelendirdiği şüphelinin ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra Pentagon lideri Hegseth Trump'ın 500 ek Ulusal Muhafız talimatını duyurdu.

Trump'tan ilk açıklama: Beyaz Saray civarında askerler vurulmuştu

ABD Savaş Bakanı Hegseth'in konuşlandırmayı da duyurduğu açıklaması şöyle:

"Başkan benden Washington DC'ye 500 Ulusal Muhafız askeri görevlendirmemi istedi. Birileri Ulusal Muhafızları hedef almaya karar verdi. Bu bizim azmimizi sadece güçlendirir. Asla geri adım atmayacağız. Başkentimizi, şehirlerimizi koruma altına alacağız."