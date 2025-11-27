ABD Ordusu Washington'a yüzlerce asker gönderiyor
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli ağır yaralı olarak gözaltına alınırken ABD Başkanı Trump "hayvan" olarak nitelendirdiği şüphelinin ağır bedel ödeyeceğini söyledi.
'ŞEHİRLERİMİZİ KORUMA ALTINA ALACAĞIZ'
Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra Pentagon lideri Hegseth Trump'ın 500 ek Ulusal Muhafız talimatını duyurdu.
ABD Savaş Bakanı Hegseth'in konuşlandırmayı da duyurduğu açıklaması şöyle:
"Başkan benden Washington DC'ye 500 Ulusal Muhafız askeri görevlendirmemi istedi. Birileri Ulusal Muhafızları hedef almaya karar verdi. Bu bizim azmimizi sadece güçlendirir. Asla geri adım atmayacağız. Başkentimizi, şehirlerimizi koruma altına alacağız."
NE OLMUŞTU
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu.
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Askerlerin daha sonra öldüğü açıklandı.
Washington D.C. Polis Departmanı, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu açıkladı.