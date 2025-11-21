ABD ordusu Washington’a girmişti: Mahkemeden Trump’a Ulusal Muhafız freni

ABD'de bir federal yargıç, Trump yönetiminin başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını hukuka aykırı bularak askıya aldı. Karar, 11 Aralık'a kadar ertelendi.

ABD'de Bölge Yargıcı Jia Cobb, Trump yönetiminin başkent Washington'da Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını durdurdu. Yargıç Cobb, karar gerekçesinde federal yönetimin "yetki sınırlarını aştığını" ve şehrin sivil yetkililerinden talep gelmemesine rağmen asker göndererek "yasalara aykırı davrandığını" belirtti.

YARGICIN GEREKÇESİ: YETKİ AŞIMI

Yargıç, Trump'ın "başkomutan" sıfatıyla Ulusal Muhafızlar üzerinde yetkisi bulunduğunu, ancak bu yetkiyi tek başına kullanmasının "yetki aşımı" anlamına geldiğini vurguladı. Cobb, Trump'ın yetkilerini bu şekilde geniş yorumlamasının, Kongre'nin Ulusal Muhafızları yönetmedeki anayasal rolünü ihlal edeceği görüşüne yer verdi.

KARAR 11 ARALIK'A KADAR ERTELENDİ

Mahkeme, Trump yönetimine temyiz başvurusu yapma fırsatı tanımak amacıyla kararın yürürlüğe giriş tarihini 11 Aralık olarak belirledi. Bu süre, federal yönetimin itiraz sürecini başlatabilmesi için öngörüldü.

DEMOKRAT AĞIRLIKLI KENTLERE YÖNELİK HAMLELER

Trump yönetimi, daha önce de haziranda Los Angeles'ta göçmen protestoları ve ağustosta Washington'da suçla mücadele gerekçesiyle Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı. Başkentte polis üzerinde federal kontrol kurma ve ulusal muhafızları devriye gezdirme kararı, "tehlikeli bir güç ele geçirme" olarak nitelendirilmişti.

Yönetimin, ekim ayında Oregon'un Portland kentine ve diğer eyaletlere asker gönderme kararlarına karşı da eyalet yönetimleri tarafından davalar açılmıştı. Bu yasal süreçler ise devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

