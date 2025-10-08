Trump 'tam yetki verdim' demişti: ABD Ordusu Chicago'ya girdi

ABD Başkanı Trump’ın muhalif şehirlere yönelik, ABD Ordusu’nu konuşlandırarak yürüttüğü baskı kampanyaları sürüyor. Özellikle, Demokratların yönettiği ve Beyaz Saray’ın göçmen karşıtı politikalarını protesto eden şehirlere yönelik baskıların son adresi Chicago oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Texas’tan transfer etme kararı aldığı ABD Ordusu’na bağlı Ulusal Muhafızlar Chicago’ya ulaştı.

EYLEMCİLER VE ULUSAL MUHAFIZLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Chicago’da Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına karşı eylemler ise sürüyor. Bölgede artan operasyonlar ve protestolar giderek şiddetlenen çatışmalara sebep oldu.

Bölgede yaşanan protesto ve kolluk kuvvetlerinin müdahaleleriyle gerilim tırmanıyor

Burada, kolluk kuvvetlerinin protestoculara karşı biber gazı kullandığı görüntüler kaydedildi.

YARGIÇ BEYAZ SARAY LEHİNE KARAR VERDİ

Bu hamle, ABD bölge yargıcı April Perry'nin, Illinois eyaleti ve Chicago şehrinin Trump yönetiminin emrettiği birliklerin şehre girmesini engellemeyi reddetmesinin ardından geldi.

Illinois eyalet başsavcısı Kwame Raoul, Trump'ın eyaletin ulusal muhafızlarını askere almasını veya Teksas gibi diğer eyaletlerden asker gönderilmesini “derhal ve kalıcı olarak” durdurmak için pazartesi günü dava açmıştı.

Ancak Perry'nin kararının ardından, askerler pazartesi günü seferber edildi ve Chicago Tribune ve New York Times dahil olmak üzere birçok yayın organı, askerlerin salı günü Chicago’da olduğunu doğruladı.

BELEDİYEDEN ICE KARŞITI ÖNLEM

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) ajanlarının şehir mülkiyetindeki binalarda faaliyet göstermesini yasaklayan bir yönetici emri imzaladı. Bu, Trump'ın ilk kez asker gönderme sinyalini vermesinden bu yana, ICE ajanlarının şehirdeki yetkilerini sınırlamaya yönelik üçüncü yönetici emri oldu.

Johnson, pazartesi günü emri imzalarken, “Şehir mülkiyeti ve isteksiz özel işletmeler artık bu baskınlar için hazırlık alanı olarak kullanılmayacak” dedi.

“Gerçek şu ki, onların hiçbir denetim ve denge olmadan şehrimizde terör estirmelerine izin veremeyiz. Kimse kanunların üstünde değildir... Kongre bu yönetimi denetlemezse, Chicago denetleyecektir.”

TRUMP SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Newsweek'in haberine göre, Beyaz Saray, belediye başkanını “suçlu yasadışı göçmen katillere, tecavüzcülere, insan tacirlerine ve çete üyelerine yardım ve yataklık etmekle” suçladı.

Trump, göçmenlik yasalarının federal düzeyde daha sıkı uygulanması için Demokratların yönettiği şehirleri hedef alırken, Chicago'ya federal müdahale sinyalleri vermişti.

SON GİRİŞİM ENGELLENMİŞTİ

Trump, Portland'a federal asker göndermeyi defalarca denedi, ancak bir federal yargıç pazar günü son girişimini engelledi. Oregon Valisi Tina Kotek, yaptığı son açıklamada, eyalete yapılacak herhangi bir askeri müdahaleyi “demokrasimize bir tehdit” ve diğer eyalet yetkilileri için bir “uyarı” olarak nitelendirdi.

Haziran ayında Trump yönetimi, Los Angeles'ta ulusal muhafız birliklerini konuşlandırdı ve ICE ajanları büyük çaplı baskınlar düzenledi. Trump ayrıca, eşi görülmemiş bir şekilde ülkenin başkentini kolluk kuvvetlerinin kontrolü altına almak amacıyla ağustos ayında Washington DC'ye binlerce ulusal muhafız askeri ve federal ajan gönderdi.