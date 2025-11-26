Trump'tan ilk açıklama: Beyaz Saray civarında askerler vurulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Ordusu'na bağlı iki Ulusal Muhafız'ı vuran şüphelinin kendisinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı. Daha sonra askerlerin öldüğü öğrenildi.

Washington'da Beyaz Saray civarında görev yapan, ABD Ordusu'na mensup iki Ulusal Muhafız'ın vurularak ağır yaralandığı öğrenildi. ABD'yi sarsan olayın ardından Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamaya göre vurulan 2 askerin yanı sıra şüphelinin de durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Daha sonra 2 askerin öldüğü öğrenildi.

Trump’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şu an iki farklı hastanede tedavi gören iki Ulusal Muhafızımızı vurup ağır yaralayan hayvanın kendisi de ağır yaralı durumda. Ancak yine de çok ağır bir bedel ödeyecek. Tanrı Büyük Ulusal Muhafızlarımızı ve bütün Ordu ve Kolluk huvvetlerimizi kutsasın. Ben, Birleşik Devletler’in Başkanı ve Başkanlık Ofisi’yle ilişkili herkes sizin yanınızdayız."

NE OLMUŞTU

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu.

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Askerlerin daha sonra öldüğü açıklandı.

Washington D.C. Polis Departmanı, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

