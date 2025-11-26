Washington'da Beyaz Saray civarında görev yapan, ABD Ordusu'na mensup iki Ulusal Muhafız'ın vurularak ağır yaralandığı öğrenildi. ABD'yi sarsan olayın ardından Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamaya göre vurulan 2 askerin yanı sıra şüphelinin de durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Daha sonra 2 askerin öldüğü öğrenildi.

Trump’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şu an iki farklı hastanede tedavi gören iki Ulusal Muhafızımızı vurup ağır yaralayan hayvanın kendisi de ağır yaralı durumda. Ancak yine de çok ağır bir bedel ödeyecek. Tanrı Büyük Ulusal Muhafızlarımızı ve bütün Ordu ve Kolluk huvvetlerimizi kutsasın. Ben, Birleşik Devletler’in Başkanı ve Başkanlık Ofisi’yle ilişkili herkes sizin yanınızdayız."