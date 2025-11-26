Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında

Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...ABD'de, Beyaz Saray yakınlarında iki ulusal muhafız vuruldu.

SERRA KARAÇAM | WASHİNGTON DC

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Beyaz Saray'ın yakınlarında iki ABD askeri vuruldu.

GİZLİ SERVİS DOĞRULADI

Halktv.com.tr. Washington temsilcisi Serra Karaçam'ın aktardığına göre, Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu doğruladı.

Karaçam, Beyaz Saray'ın etrafındaki güvenlik önlemlerin artırıldığını belirterek, Gazteciler'in brifing odasına geri çağrıldığını ve güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkmalarının yasaklandığını belirtti.

Gizli Servis ajanları, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

HALK 17'NCİ VE 1'İNCİ CADDE BÖLGESİNDEN UZAK DURMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Ortak DC Görev Gücü, Beyaz Saray çevresindeki bir olaya müdahale ettiklerini duyurdu ancak Ulusal Muhafız mensuplarının vurulup vurulmadığına dair net bir teyit vermedi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DC Metropolitan Polisi, bir silahlı saldırıya müdahale ettiklerini açıkladı. Polisler önce halkı 17'nci ve I Street bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı. Daha sonra ise bölgenin güvenlik altına alındığını ve 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

TRUMP PALM BEACH'TE

DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın ekibi gelişmeleri yakından izliyor.
Başkan Donald Trump, saldırı sırasında West Palm Beach’teki golf sahasındaydı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

