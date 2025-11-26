Trump'ın göçmen karşıtı politikalarından o da etkilendi: Beyaz Saray Sözcüsü'nün yengesi gözaltında

Trump'ın göçmen karşıtı politikalarından o da etkilendi: Beyaz Saray Sözcüsü'nün yengesi gözaltında
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politiklarından Beyaz Saray Sözcüsü de etkilendi. Sözcü Karoline Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın göreve geldiği andan itibaren uygulamaya koyduğu göçmen karşıtı politikalardan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de etkilendi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldığı belirtildi.

Trump'tan flaş Venezuela açıklaması: Gerekirse zor yoldan hallederizTrump'tan flaş Venezuela açıklaması: Gerekirse zor yoldan hallederiz

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NÜN YENGESİ GÖZALTINDA

New York Post'un haberine göre; göçmenlere göz açtırmayan ICE ekipleri, Beyaz Saray Sözcüsü'nün yeğenin annesi Bruna Caroline Ferreira'yı gözaltına aldı.

Haberde, Beyaz Saray Sözcüsü'nün kardeşi Michael Leavitt'in söz konusu kadından 11 yaşında bir çocuğunun olduğu, çocuğun doğduğundan beri babası ile birlikte yaşadığı ancak annesiyle de ilişkisini sürdürdüğü bildirildi.

woman-family-connection-white-house-116226804.webp
Bruna Caroline Ferreira

'SUÇLU KAÇAK GÖÇMEN' SUÇLAMASI YAPILDI

NBC'ye konuşan ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü Ferreira'nın, ABD'ye turist vizesi ile girdiğini, daha önce darp suçundan tutuklandığını ve 1999'da vizesinin süresi dolduğu için 'suçlu kaçak göçmen' konumunda bulunduğunu iddia etti.

Ferreira, şu anda Güney Louisiana ICE Merkezi'nde tutuluyor ve sınır dışı için işlemleri devam ediyor.

michael-leavitt-wife-trump-michael-116226414-001.webp
Michael Leavitt'in eşi ve çocukları Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte

Brezilya asıllı Ferreira'nın avukatı Todd Poperleau ise Boston WCVB televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç kaydının bulunmadığını, ABD'ye yasal olarak giriş yaparak sürekli oturum izni alma sürecinde olduğunu belirtti.

thumbs-b-c-6b6abe4a57f725d96d850b3d55a44ca1.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

KAROLİNE LEAVİTT SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Poperleau, Ferreira'nın, Massachusetts'te herhangi bir arama emri olmadan durdurulduktan sonra arabasında gözaltına alındığını, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ile bağlantısının da davayı etkileyeceğine inanmadığını söyledi.

Söz konusu gözaltı için Beyaz Saray ise herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi, AA

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Dünya
Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında
Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD asker vuruldu: 1 kişi gözaltında
X’in Yeni Özelliği, CAIR ve ‘Dış Güçler’
X’in Yeni Özelliği, CAIR ve ‘Dış Güçler’