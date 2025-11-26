Trump'ın göçmen karşıtı politikalarından o da etkilendi: Beyaz Saray Sözcüsü'nün yengesi gözaltında

ABD'de Başkan Donald Trump'ın göreve geldiği andan itibaren uygulamaya koyduğu göçmen karşıtı politikalardan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de etkilendi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin Leavitt'in yeğeninin annesini gözaltına aldığı belirtildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NÜN YENGESİ GÖZALTINDA

New York Post'un haberine göre; göçmenlere göz açtırmayan ICE ekipleri, Beyaz Saray Sözcüsü'nün yeğenin annesi Bruna Caroline Ferreira'yı gözaltına aldı.

Haberde, Beyaz Saray Sözcüsü'nün kardeşi Michael Leavitt'in söz konusu kadından 11 yaşında bir çocuğunun olduğu, çocuğun doğduğundan beri babası ile birlikte yaşadığı ancak annesiyle de ilişkisini sürdürdüğü bildirildi.

Bruna Caroline Ferreira

'SUÇLU KAÇAK GÖÇMEN' SUÇLAMASI YAPILDI

NBC'ye konuşan ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü Ferreira'nın, ABD'ye turist vizesi ile girdiğini, daha önce darp suçundan tutuklandığını ve 1999'da vizesinin süresi dolduğu için 'suçlu kaçak göçmen' konumunda bulunduğunu iddia etti.

Ferreira, şu anda Güney Louisiana ICE Merkezi'nde tutuluyor ve sınır dışı için işlemleri devam ediyor.

Michael Leavitt'in eşi ve çocukları Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte

Brezilya asıllı Ferreira'nın avukatı Todd Poperleau ise Boston WCVB televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç kaydının bulunmadığını, ABD'ye yasal olarak giriş yaparak sürekli oturum izni alma sürecinde olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

KAROLİNE LEAVİTT SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Poperleau, Ferreira'nın, Massachusetts'te herhangi bir arama emri olmadan durdurulduktan sonra arabasında gözaltına alındığını, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt ile bağlantısının da davayı etkileyeceğine inanmadığını söyledi.

Söz konusu gözaltı için Beyaz Saray ise herhangi bir yorum yapmadı.