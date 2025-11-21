Erdoğan Güney Afrika'ya gitti

Erdoğan Güney Afrika'ya gitti
Yayınlanma:
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'a gitti.

20'nci G20 Liderler Zirvesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek.

Trump G20 zirvesine katılmayacak: Ev sahibinin tavrından memnun değilTrump G20 zirvesine katılmayacak: Ev sahibinin tavrından memnun değil

ERDOĞAN ZİRVE İÇİN GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için bugün Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Güney Afrika'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a açık mektupDervişoğlu'ndan Erdoğan'a açık mektup

Erdoğan'ın beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

