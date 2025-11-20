Trump G20 zirvesine katılmayacak: Ev sahibinin tavrından memnun değil

Trump G20 zirvesine katılmayacak: Ev sahibinin tavrından memnun değil
Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayacağını söyledi. Sözcü Trump'ın katılmama nedeninin, Güney Afrika Devlet Başkanı'nın kendisine yönelik ifadelerinden kaynaklandığını belirtti.

Beyaz Saray Sözücüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu.

TRUMP GÜNEY AFRİKA'YA GİTMEYECEK

Washington'da yaptığı basın toplantısında konuşan Leavit, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Trump hakkında tepki çeken ifadelerde bulunduğunu gördüğünü söyledi. Leavitt konuya ilişkin şöyle konuştu:

  • "Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika'daki G20'de resmi görüşmelere katılmıyor. Güney Afrika Devlet Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan aleyhine biraz konuştuğunu gördüm ve bu söylem Trump ile ekibi tarafından hoş karşılanmıyor."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

