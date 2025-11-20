Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan 20’nci G20 Liderler Zirvesi için Johannesburg'a gidiyor.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"G20 LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELMELERİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."