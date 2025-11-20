Erdoğan'ın elini öpmeye çalışmıştı... AKP'ye geçen başkanın baş döndüren parti transferleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AKP’ye katılan Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozet taktı. Yıldırım’ın, Erdoğan kendisine rozet takarken elini öpmeye çalıştığı, Erdoğan’ın ise elini hızla geri çektiği görüldü. Erdoğan ve Yıldırım el sıkıştıktan sonra fotoğraf çektirirken o anlar gündem yarattı.

AKP'ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı

21 YILDA 6 SİYASİ PARTİ DEĞİŞTİRDİ!

Ülkücü kökenli olduğunu ifade eden Yıldırım, siyasi hayatına Saadet Partisi'nde (SP) başladı. İlk siyasi hayatı muhtarlıkla başlayan Yıldırım, 2002 yılında Aksu’nun Cihadiye muhtarı oldu. 2004 yerel seçimlerinde belde olan Aksu’nun Pınarlı beldesinde AKP'den belediye başkan adayı olan Yıldırım, seçimi kazanarak Pınarlı Belediye Başkanı seçildi.

AKP'DEN SONRA CHP’YE, CHP’DEN SONRA MHP’YE!

Oda TV'nin haberine göre, dönemin AKP il başkanıyla yaşadığı gerilimin ardından AKP’den ayrılarak CHP’ye geçen Yıldırım, Aksu ilçe olduktan sonra 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksu’nun ilk ilçe belediye başkanı seçildi. Böylece CHP’den ayrılarak MHP’ye geçmiş oldu.

Fakat 2011 yılında MHP yönetimiyle anlaşamadı. Rus kadınlarla çektirdiği fotoğraflar nedeniyle MHP'den 2011 yılında ihraç edildi ve bir süre bağımsız kaldı.

TEKRAR CHP’YE GEÇTİ, ORADAN SONRA BBP’Lİ OLDU!

2014 yılında ise tekrar CHP’ye geçen Yıldırım, 2014 seçimlerinde CHP, İsa Yıldırım’ı aday göstermeyince bu kez Büyük Birlik Partisi'ne geçerek BBP’den belediye başkan adayı oldu. Seçimlerde yüzde 19,82 oyla üçüncü oldu ve seçimleri AKP adayı kazandı.

2019 DSP’YE GEÇTİ!

Yıldırım, 2016 yılında CHP'ye geri döndü ve amacının 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Aksu Belediye Başkan adayı olmak olduğunu ifade etti. CHP ilk başta Yıldırım’ı aday olarak gösterdi fakat o dönem İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, Aksu Belediye Başkan adaylığını İYİ Parti’ye bıraktı.

İYİ Parti de aday olarak başka birisini gösterince Yıldırım, direksiyonu bu kez Demokratik Sol Parti'ye (DSP) kırdı ve aday oldu. Seçimleri ise yüzde 27,31 oyla üçüncü sırada tamamladı. İkinci sırada yüzde 29,61 oyla İYİ Parti adayı yer aldı. Seçimi ise yüzde 36,72 oyla AKP'nin adayı kazandı. Yıldırım, DSP’de aldığı oylarla her ne kadar seçimi kazanamasa da İYİ Parti’ye seçimi kaybettirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ CHP’NİN YOLUNU TUTTU!

Yıldırım, 2024 seçimleri yaklaşırken üçüncü kez CHP’nin yolunu tuttu ve bu kez amacına ulaşarak CHP’den Aksu’dan ikinci kez belediye başkanı olmayı başardı. Böylece CHP’de il kez Aksu Belediyesi’ni kazandı. Ancak 31 Mart 2024 günü resmileşen bu beraberlik 27 Eylül 2025 tarihinde noktalandı ve Yıldırım partisinden istifa etti. Daha sonra ise AKP'ye katıldı.

" NASIL OLDU DA İSTİFA ETTİ ANLAYAMADIK"

CHP'den istifa ettiği günlerde, Antalya Gündem'e konuşan bir CHP yöneticisi, daha önce hakkında istifa edeceği yönünde söylentiler çıkan İsa Yıldırım ile defalarca görüştüklerini ifade ederek “Bize ısrarla ayrılmayacağını söyledi. Hatta AK Parti’nin aleyhine konuşmalar yaptı ve böyle bir ayrılık olması halinde kendisine galiz küfürler etti. Onca sözden sonra nasıl oldu da istifa etti anlayamadık” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM’IN DURUMU AKILLARA “FIRILDAK KUBİ’Yİ GETİRDİ!

Yaşanan söz konusu olaylar, akılara Türk siyasetinde bir ayda üç; bir dönemde dört parti değiştirmesiyle tanınan "Fırıldak Kubi" lakaplı Kubilay Uygun'u getirdi. Uygun, 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan 20. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti (DSP) Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek meclise girmişti.

Uygun, 3 Temmuz 1996 tarihinde DYP'ye geçmiş ve 3 gün sonra, 6 Temmuz'da DSP'ye geri dönmüştü. 30 Temmuz 1996 tarihinde yeniden DYP'ye geçen "Fırıldak Kubi", burada yaklaşık bir sene kaldıktan sonra 27 Haziran 1997 tarihinde MHP'ye geçmişti.

Uygun, ANAP-DSP hükümetine güvenoyu verdiği gerekçesiyle kendisini disiplin kuruluna sevk eden MHP'ye tepki göstererek 19 Temmuz 1997'de MHP'den de istifa etmiş ve 28 Aralık 1997 tarihinde DTP'ye geçmişti. Ancak Uygun, 10 Haziran 1998'de DTP'den de istifa etmişti.

Milletvekilliği öncesinde CHP ve ANAP’ta siyaset yapan Uygun, 2016 yılının temmuz ayında maddi sebepler nedeniyle İstanbul'da bir otelde intihar etti. Uygun, intihar mektubunda ailesine "İntihar ettiğim silahımı satın, otelin parasını ödeyin" notunu bıraktı.