CHP'den istifa eden belediye başkanı açıkladı! AKP'ye geçmek için yanıp tutuşuyormuş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak belediye başkanı seçilen, ancak 27 Eylül 2025’te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, AKP'ye katılabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ndeki incelemelerine katılan Yıldırım, AK Parti’ye geçişiyle ilgili soruya, “Geçmeye niyetim var” yanıtını verdi.

"OLUR GEÇERİZ DEDİK"

AKP ile temas hâlinde olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Tabii ki davetler var, çağrılar var. ‘Olur, geçeriz’ dedik biz de. Çünkü bizim öncelikli amacımız Aksu'ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55'e çıkardıysak MHP'den, AK Parti'den insanlar bize oy verdiyse, Aksu'ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini ‘Cumhurbaşkanı yapacağız’ diyerek oy istemedik. Aksu'nun problemlerini Aksu halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Aksu halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı da belediye tecrübeleri nedeniyle övdü. Yıldırım şunları sarf etti:

“Sana halk bir yetki, güç vermiş. ‘Yerelde CHP'ye veriyorum ben’ demiş. AK Partililer dahi bunu demiş. Sen ne yaptın yerelde? Cumhurbaşkanının yaptığı gibi problemleri çözmek yerine değil, savaşmayı tercih ettin. Belediye başkanlarını savaşın içine atmayı tercih ettin. Bu şekilde başarılı olabiliyor mu belediyeler? Olamaz. AK Parti ile görüşmelerimiz var. Bizim saklayacak bir şeyimiz de yok. Biz netiz. Biz dediğimiz gibi hizmet için geldik. CHP'de artık hizmet etmek mümkün değil. Kendi iç kavgaları zaten bizi yordu. Biz mitinglerde zaman harcayalım diye seçilmedik. Mitingden mitinge koşmak için seçilmedik. Biz hizmet için seçildik. Hizmet etmeye devam edeceğiz.”

BAŞKA İSTİFALAR DA OLACAKMIŞ

Aksu Belediyesi’nde yaşanan meclis üyeliği istifalarına da değinen Yıldırım, çoğunluğu kaybetmediklerini belirterek başka istifalar da olacağını söyledi.

Yıldırım'ın ardından, CHP'li 6 meclis üyesi de partilerinden istifa etmişti.

AKP ile hem Genel Merkez hem de yerelde görüştüklerini kaydeden Yıldırım, “Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir talebimiz, şartımız yok. Sadece ve sadece Aksu'nun problemlerinin çözülmesi. Bizim tek bir talebimiz var. Aksu'nun birikmiş sorunları var. Bu sorunların çözülmesi” iddiasında bulundu.