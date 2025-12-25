İmamoğlu'ndan soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlallerine tepki

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde spor, medya ve magazin dünyasından isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtti.

"Düşman hukuku ile adil yargılanma prensiplerinin yerle bir edildiği bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, "Adalete güven tamamen kaybedilmek üzere! Bu durum, ülkenin ekonomisini iflas ettirir" dedi.

Son Dakika | Barış Terkoğlu hakkında karar

"ADİL YARGILANMA PRENSİPLERİNİN YERLE BİR EDİLDİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı paylaşımda şu yaşananlara şöyle tepki gösterdi:

"Soruşturma, kovuşturma süreçleri, gözaltılar, operasyonlar… Masumiyet karinesi ihlalleri, itibar suikastleri… Soruşturma gizliliği yerine, adliye koridorlarının magazin sayfası hüviyetine çevrilmesi… Gazetecilerin haberlerinden dolayı gözaltına alınması…

Düşman hukuku ile adil yargılanma prensiplerinin yerle bir edildiği bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Türk Yargısı, tarihinin en büyük tahribatını yaşamaya devam ediyor. Adalete güven tamamen kaybedilmek üzere! Bu durum, ülkenin ekonomisini iflas ettirir."

Son dakika | Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntüler

"İLK GÜNDEN BERİ ‘KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA’ DİYORUZ"

"Asgari ücretin durumu bunun işaretidir. Adaletin olmadığı yerde kimse kendisini güvende hissedemez, vatandaş umudunu, devlet otoritesini kaybeder" diyen İmamoğlu tepkisini şöyle sürdürdü:

"Bu faturanın ne denli büyük olduğunu milletçe yaşıyoruz. Siyasi ve şahsi menfaatlerini düşünen bir avuç muhterisin kin ve nefret duyguları ağır sonuçlar doğuruyor. Bu gidişatı izlemekle yetinen ve sessiz kalan herkes sorumludur! Bizim mücadelemiz; yargının talimatla değil hukukla işlediği, adaletin yeniden devletin temeli olduğu günler içindir. O yüzden de ilk günden beri ‘kurtuluş yok tek başına’ diyoruz."