Hakan Fidan ile görüşen Şamil Tayyar: Fitneciler adına üzgünüm

Hakan Fidan ile görüşen Şamil Tayyar: Fitneciler adına üzgünüm
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirten AKP'li Şamil Tayyar, "Fidan, bu sürece en fazla katkı vermiş olan biri. Fitneciler adına üzgünüm, kendilerine buradan ekmek çıkmayacak!" dedi.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili detayları paylaştı.

Fidan'ın, "Nihai hedef, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak. Bu hassas ve zorlu süreçte herkesin sağduyulu davranması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin farkındadır. Terörsüz Türkiye için, gerçekler gözardı edilmeksizin, hep birlikte kararlılıkla çalışılıyor’" dediğini aktaran Tayyar, "Fitneciler adına üzgünüm, kendilerine buradan ekmek çıkmayacak!" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan sözleri çok konuşulmuştu: AKP'li Ensarioğlu geri adım attı: Şahsına yönelik değildiHakan Fidan sözleri çok konuşulmuştu: AKP'li Ensarioğlu geri adım attı: Şahsına yönelik değildi

"FİTNECİLER ADINA ÜZGÜNÜM, KENDİLERİNE BURADAN EKMEK ÇIKMAYACAK!"

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan‘la kısa bir telefon sohbetimiz oldu. Aktüel gündemi konuştuk. Özellikle Terörsüz Türkiye projesini" diyen Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

  • "Daha önce MİT Müsteşarı olarak 4 yıl emek verdiği sürecin bu kez amacına ulaşması için yoğun gayret gösterdiğini söylüyor:
  • Nihai hedef, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak. Bu hassas ve zorlu süreçte herkesin sağduyulu davranması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin farkındadır. Terörsüz Türkiye için, gerçekler gözardı edilmeksizin, hep birlikte kararlılıkla çalışılıyor.’
  • Daha önce ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımıza rağmen, hele bu denli kritik bir konuda herhangi bir bakanın tek başına hareket etmesi asla düşünülemez. Kaldı ki Hakan Fidan, bu sürece en fazla katkı vermiş olan biri. Fitneciler adına üzgünüm, kendilerine buradan ekmek çıkmayacak!"
tayyar.jpg
Şamil Tayyar'ın X paylaşımı (25 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Siyaset
İmamoğlu'ndan soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlallerine tepki
İmamoğlu'ndan soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlallerine tepki
Ümit Özdağ'dan seçim çağrısı: En hayırlısı sandığın milletin önüne konulmasıdır
Ümit Özdağ'dan seçim çağrısı: En hayırlısı sandığın milletin önüne konulmasıdır