Hakan Fidan ile görüşen Şamil Tayyar: Fitneciler adına üzgünüm

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili detayları paylaştı.

Fidan'ın, "Nihai hedef, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak. Bu hassas ve zorlu süreçte herkesin sağduyulu davranması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin farkındadır. Terörsüz Türkiye için, gerçekler gözardı edilmeksizin, hep birlikte kararlılıkla çalışılıyor’" dediğini aktaran Tayyar, "Fitneciler adına üzgünüm, kendilerine buradan ekmek çıkmayacak!" ifadelerini kullandı.

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan‘la kısa bir telefon sohbetimiz oldu. Aktüel gündemi konuştuk. Özellikle Terörsüz Türkiye projesini" diyen Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

" Daha önce MİT Müsteşarı olarak 4 yıl emek verdiği sürecin bu kez amacına ulaşması için yoğun gayret gösterdiğini söylüyor:

‘ Nihai hedef, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak. Bu hassas ve zorlu süreçte herkesin sağduyulu davranması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin farkındadır. Terörsüz Türkiye için, gerçekler gözardı edilmeksizin, hep birlikte kararlılıkla çalışılıyor.’

Daha önce ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımıza rağmen, hele bu denli kritik bir konuda herhangi bir bakanın tek başına hareket etmesi asla düşünülemez. Kaldı ki Hakan Fidan, bu sürece en fazla katkı vermiş olan biri. Fitneciler adına üzgünüm, kendilerine buradan ekmek çıkmayacak!