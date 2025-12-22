Hakan Fidan sözleri çok konuşulmuştu: AKP'li Ensarioğlu geri adım attı: Şahsına yönelik değildi

AKP Diyarbakır Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili tartışılan sözlerine açıklık getirdi.

Sözlerinin hedefinde Fidan olmadığını ifade eden Ensarioğlu, "Söz konusu açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında, kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı" dedi.

HAKAN FİDAN'IN GÖREVDEN ALINABİLECEĞİNİ İMA ETMİŞTİ

AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili kullandığı ifadeler siyaset gündeminde tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Ensarioğlu, Hakan Fidan'ın Suriye ile ilgili tutumunu eleştirerek, "Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır" şeklinde konuşmuştu.

AKP'Lİ ENSARİOĞLU'NDAN GERİ ADIM

Konunun gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, mülakatta, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürece ilişkin yaptığı değerlendirmenin sonunda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın politikalarında çelişkiler olmayacağını söylediğini belirtti.

"Sözlerimin sonunda partimizin ve hükümetimizin politikalarını belirleyen iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olduğunu, 'Buna karşı bir irade ortaya koyanın ya görevi bırakması gerekir ya da görevden alınır.' şeklindeki ifademin amacı ve maksadı gayet net olduğu halde üç gündür, bağlamı ve maksadı dışında, bazı art niyetli çevrelerin çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtarak yorumladıklarını üzüntüyle müşahede ettim" diyen Galip Ensarioğlu, açıklamasının devamında şunlara yer verdi: