O milletvekilinin AKP'ye katılması artık kesinmiş! Gelecek Partisi'ndeydi

Yayınlanma:
Gelecek Partisi'nden istifa eden üç milletvekilinin AKP'ye geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelirken aralarından bir vekil için artık geçişin kesinleştiği söylendi.

Milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Selim Temürcü ve Doğan Demir Gelecek Partisi'nden istifa etmişti. Üç vekilin de ismi sık sık AKP transferi için gündeme geliyor.

AKP kulislerine göre Şahin ve Temürcü geçiş için yeşil ışık yaktı fakat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan henüz kabul etmemiş.

ONUN GEÇİŞİ KESİNMİŞ!

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; iki isim için de AKP'liler, "Bekleme odasındalar" ifadesini kullandı.

Doğan Demir'in ise AKP'ye geçişinin kesin gözü ile bakıldığı öğrenildi. Demir'in önümüzdeki haftalarda AKP Grup Toplantısı'nda rozetini alma ihtimali var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

