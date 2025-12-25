Ümit Özdağ'dan seçim çağrısı: En hayırlısı sandığın milletin önüne konulmasıdır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erken seçim çağrısı yaptı. "Türkiye için en hayırlısı, bir an önce sandığın Türk milletinin önüne konması ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bir erken genel seçimdir" diyen Özdağ, "Çözüm, Türk milletinin iradesidir. Ana temennim, yeni yılda milletimizin demokratik tercihini ortaya koyup, Zafer Partisi iktidarıyla Türkiye'mizin en seri ve dinamik şekilde AKP hükümetlerinin yol açtığı hasarların onarımına başlanmasıdır" şeklinde konutşu.

"BU KARARI VERİRKEN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?"

Çeşitli ziyaretler sebebiyle Edrirne'de bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, "Millet Toplantısı"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanı Vedat Işıkhan'ın 2026 yılı için asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklamasına tepki gösteren Özdağ, "Asgari ücret Türkiye'de başlangıç ücreti olmaktan çıkmış, yaklaşık 10-11 milyon işçi için uygulanan genel ve standart ücret haline gelmiştir" dedi.

"Bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede eğitim sistemi bozulmuşsa, o ülkede ekonominin de başarılı olması, düzgün işlemesi, vatandaşlar için refah üretmesi beklenemez. İşte asgari ücret açıklandı. Yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL oldu. Bu ücret Kasım 2025'teki açlık sınırı olan 29 bin 878 liranın altında bir rakam" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılır gibi değil. Bunu, bu kararı verirken hiç mi vicdanınız sızlamadı? İşçiye, emekçiye reva görülen bu ücret işçinin, emekçinin aç bırakılmasına karar verdik demektir. Çünkü asgari ücret Türkiye'de başlangıç ücreti olmaktan çıkmış, yaklaşık 10-11 milyon işçi için uygulanan genel ve standart ücret haline gelmiştir. Bununla birlikte en düşük emekli aylığında asgari ücretin bile uygulanmaması, 16 milyon emekli, dul ve yetimin inanılmaz bir açlığa terk edildiğini göstermektedir."

"Gelinen aşamada AKP hükümeti sığınmacı ve kaçaklara ayırdığı bütçeyi artık kendi memuruna, işçisine, emeklisine ayırmama konusunda kararlı olduğunu bir kez daha göstermektedir. AKP hükümeti ekonomi üzerindeki hakimiyeti tamamen yitirmiştir. Meclisten geçen 2026 bütçe yasasına göre toplam öngörülen harcama miktarı 19 trilyon, tahmin edilen gelir ise 16,2 trilyondur."

"Yani daha bütçe uygulamaya konulmadan 2,8 trilyon bir bütçe açığı olduğu görülüyor. Diğer yandan bütçe açığı kadar yani 2,8 trilyon faiz ödemesi yapılacak bu sene. Hem her fırsatta ‘faize karşıyız’ diyorlar ama en büyük rantiye yanlısı, faiz lobisi savunucusu iktidar AK Parti iktidarıdır. Sözün özü ekonomi bağlamında 2026, geçtiğimiz 8 senede olduğu gibi çalışanın, emeklinin, emekçinin, memurun aleyhine milli gelirin paylaştırıldığı bir yıl olmaya devam edecek."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

CHP'den Kağıthane'de boy gösterisi: Özgür Özel'den işçilere tarihi çağrı

"HER 4 ÇOCUKTAN 1 TANESİ OKULA AÇ GİDİYOR"

AKP iktidarına yönelik eleştirilerini sürdüren Özdağ, Ticaret Bakanı Ömer Polat'ın sözlerine değindi.

"Ticaret Bakanı Ömer Polat dün gururla açıkladı. ‘22 yılda milli gelir 6 kat artarak 1,5 trilyon dolar oldu’ dedi. Tamam, çok güzel. Bravo size, tebrik ediyoruz" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

"2002'de asgari ücretle 8,5 çeyrek altın alıyordu. 2026'daki asgari ücretle 2,8 çeyrek altın alıyor. Bu 6 kat artan milli gelirden emekçinin, emeklinin, dulun, yetimin, memurun aldığı pay nerede kardeşim? Evet Ticaret Bakanı, nerede? Madem 6 kat arttı, neden bu insanlar 6 kat fakirleştiler? Küçük bir sınıf rantiye, inanılmaz gelirler elde ederken, lüks tüketim zirveye çıkmışken, antikacı dükkanlarına girip, ‘bu heykelin daha pahalısı yok mu?’ diye soran edepsizler, vergi dahi ödemeden ortada dolaşırken, halk pazar yerlerinde boş filelerle dolaşıyor. Küçük bir azınlık Londra'da daire üzerine daire satın alıyor, Londra'da gayrimenkul fiyatları kontrol dışına çıkmış."

"Küçük bir azınlık Türkiye'de adeta İsviçre'de yaşar gibi yaşarken, Türk halkının büyük bir bölümü sanki Bağdat'ın varoşlarında yaşar duruma düşmüş. Küçük bir azınlık en lüks restoranlarda yemek yerken, her 4 çocuktan 1 tanesi okula aç gidiyor. İşte AK Parti'nin ekonomiyi getirdiği nokta budur. Ticaret Bakanı, çok övünme."

"Türkiye'yi getirdiğiniz nokta bu. Bu millet bu fakirliği hak etmiyor. Bu millet çalışkan bir millet. Bu millet onuru yüksek bir millet. Bu ülke zengin ama bu ülkenin halkı sizin yanlış ekonomi politikalarınızdan dolayı fakirlik içerisinde yüzüyor. Adalette, eğitimde ve ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmamızın zamanı gelmiştir. AK Parti'nin zengini zenginleştiren, yoksulu, yoksullaştıran politikalarını ve kendisini artık aşmak zorundayız."

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim çağrısında da bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2026 yılının Cumhuriyet tarihimizin en zor yılı olacağı anlaşılıyor" dedi.

"İkinci terörle müzakere, pazarlıklar, yasa değişiklikleri, yeni anayasa ve çevremizde savaşlar derken, ekonomik buhran bütün derinliğiyle Türk halkının üzerine adeta saldırırken, 2026 yılının Cumhuriyet tarihimizin en zor yılı olacağı anlaşılıyor. Türkiye için en hayırlısı, bir an önce sandığın Türk milletinin önüne konması ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bir erken genel seçimdir" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Lideri şöyle konuştu:

"Çözüm, Türk milletinin iradesidir. Ana temennim, yeni yılda milletimizin demokratik tercihini ortaya koyup, Zafer Partisi iktidarıyla Türkiye'mizin en seri ve dinamik şekilde AKP hükümetlerinin yol açtığı hasarların onarımına başlanmasıdır. Bu duygu ve temennilerle hem kandilinizi kutluyor hem de 2026'nın Türk milleti için hayırlı ve güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konuşmasının tamamı şöyle:

"Biraz önce bir davayla başladım konuşmama, şimdi başka bir davayla devam edeceğim. Şeyh Said adlı vatan hainine ‘hain’ dediğim için birileri rahatsız olmuş. Ve hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Hatırlıyorum bir televizyon programında yandaş bir gazeteciyle konuşurken, ‘Suriyelilere sürekli Arap diyorsunuz’ dedi. ‘Kardeşim adamlar Eskimo değil ki Arap, ne diyeyim’ demiştim. Yahu Şeyh Said de vatan haini ne diyeyim ben adama. Vatan kahramanı mı? Savcılık da dava açmış. Evet. Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Savcılığı olarak var çünkü Mustafa Kemal, Şeyh Said'in kafasını ezdi. Eğer ezmeseydi Cumhuriyet Savcılığı da olmazdı. Rahatsız oluyorlarmış. Daha sizi çok rahatsız edeceğiz. Haine hain, teröriste de terörist demeye devam edeceğiz. Bizden sakın o hain ve benzerlerinin adını bulvarlara, sokaklara vermemizi ya da onlar gibi anma törenleri ve toplantıları yapmamızı beklemeyin. Zafer Partisi'nde terörle müzakere değil mücadele bulursunuz. Şeyh Said'e hain dedim. Vatan hainidir. Çünkü Genç Cumhuriyetimizin kuruluşu esnasında Yunan işgal güçleri Anadolu içerisinde ilerlerken kılını kımıldatmayan camilerin yakılmasına, Müslüman Türklerin öldürülmesine ses çıkartmayan bu hain, İngiliz emperyalizmi lehine ‘bir Türk'ü öldürmek, 70 kafir öldürmeye evladır’ diyerek ayaklanmış ve bu ayaklanmasının sonucunda Türk ordusunun kahredici gücüyle ezilmiş ve İstiklal Mahkemesi'nde hak ettiği cezayı almış ve asılmıştır. Keşke birilerinde zamanında yürek olsaydı da Abdullah Öcalan denilen katili de Şeyh Said gibi asabilselerdi. Şeyh Said, İngiliz destekli isyanı ile Musul ve Kerkük'ün milli bütünlüğümüz içerisinde yer almasını engellemiştir. Genç Cumhuriyeti yıkmak için ayaklanmıştır. O bölücü emperyalizmin müşahidi biz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Her zaman söylediğim gibi, hayattaki en büyük onurlarımdan, nişanlarımdan birisi, neden? Süvari Binbaşı İstiklal Harbi Gazisi Mikail Bey'in Şeyh Said hainini teslim alıp yakalandığı köprüden Diyarbakır'a yargılanmak üzere getiren Süvari Birliği'nin komutanlarından birisi olmasıdır. Bugün gelinen nokta ibret vericidir. Dün Şeyh Said hainlik ve bölücülük yapıyordu. Bugün de PKK terör örgütü lideri Öcalan hainlik ve bölücülük yapmaya devam ediyor."

"UYUŞTURUCU BARONLARI SINIRLARIMIZDAN GİRMEK İSTEYEN İŞGAL KUVVETLERİNİN ÖNCÜ BİRLİKLERİDİR"

"Öcalan katili ayrıca uyuşturucu trafiğini kontrol edip gençlerimizi zehirliyor. Unutmayalım, PKK bir narko-terör örgütüdür. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi; Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı önemli yabancı uyuşturucu kaçakçıları olarak tasnif etmiştir. Düşünün Amerika bile bunu kabullenmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda dün Lice'de DEM Parti uyuşturucuya karşı bir yürüyüş düzenledi. Hani Türk sinemasında tecavüzcü Coşkun diye bir tipleme vardır. Onun İyi Ahlak Derneği kurmasını düşünün. DEM’in uyuşturucuya karşı yürüyüş düzenlemesiyle bu birbirine çok benziyor. Ya da Adolf Hitler'in ‘Yahudileri Sevelim Derneği’ kurması gibi bir şey. Bakın arkadaşlar şaka değil resmi rakam veriyorum. Lice Kırsalında geçen sene 300 tane uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Bu yakalanan 300 tanenin 45 tanesi örgüt üyesi. Hadi İçişleri Bakanlığı'na sorun. Yalan mı söylüyor Ümit Özdağ? Geleceğimizi yok etmeye çalışıyorlar bunlar. Medyada da yer alıyor. Uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye inmiş ve milyonlarca gencimiz uyuşturucu belasının pençesine düşmüş durumda. Bu durum uyuşturucu ve terör baronlarının iş birliği yaptığı hibrit bir savaştır. Uyuşturucu baronları sınırlarımızdan girmek isteyen işgal kuvvetlerinin öncü birlikleridir."

"İSTANBUL'DA ŞİMDİ BİR OPERASYON YÜRÜYOR, ONU DA DİKKATLE İZLİYORUZ"

"İstanbul'da şimdi bir operasyon yürüyor. Onu da dikkatle izliyoruz. Son dönemde ‘sanki şunu kullansan bir şey olmaz bunu her şey kullanıyor’ gibi laflarla uyuşturucunun bazı çevreler tarafından normalleştirilmeye çalışıldığını da biliyoruz. Bu operasyonun bir faydası olmuş mudur? Olmuştur. Bunun normal olmadığını suç olduğunu kim kullanırsa kullansın cezalandırılması gerektiğini göstermiştir. Dileriz siyasi amaçlar için her zaman olduğu gibi yanlış kullanıma doğru gitmez. Ancak bu savaşı sadece meşhur kullanıcılarla mücadele ederek kazanamazsınız. Bu savaş sadece torbacılar toplanarak yapılamaz. Asıl hedef uyuşturucu baronları ve terör elebaşlarıdır. Organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar ile gerçek mücadele ancak Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye Projesiyle gerçekleştirilebilir.

İnsanlık katili Apo'ya sayın mı diyeceğiz? Bebek katili Öcalan'ı kurucu Önder diye mi isimlendireceğiz? Kim yapar bilmiyoruz ama bizden kimse bunu beklemeyeceğini biliyor. Siyasi hesaplarla terör örgütünün siyasi yandaşlarına şirinlik yapmak bize uymaz. Bizde öyle bir kan yok. Bu bizim kanımıza dokunur. Kanına dokunmayanlar bunu rahatlıkla yapıyorlar. Görüyoruz. Biz Atatürk'ten yana, Cumhuriyet'ten yana, İstiklal Harbi’nden yana kalmaya ve haine hain teröriste terörist demeye bölücülerle tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

"SON DÖNEMDE GÖKTEN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YAĞMAYA BAŞLADI"

"Küresel ısınmadan dolayı yağışların azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Gerçi bugün Edirne yağışlı Trakya yağışlı İstanbul yağışlı ama biz gökten daha fazla yağmur yağmasını beklerken son dönemde gökten insansız hava araçları yağmaya başladı. Dün de Libya Askeri Heyeti’ni taşıyan uçak Ankara semalarında düştü. Geçen hafta Karadeniz'den gelen ve ancak Elmadağ üzerinde yani sahilden 200 kilometre içeride düşürülen bir İHA ortaya çıktı. Gerçekçi olalım, hiçbir çağdaş, modern devlet başkentine 100 km kalana kadar bir yabancı İHA'nın yaklaşmasına izin veremez. Eğer veriyorsa burada büyük bir güvenlik zafiyeti vardır. İHA'nın düşürüldüğü bölgede yer alan stratejik savunma tesisleri de dikkate alındığında yaşananın ihmalkarlık ve skandal boyutunun üzerinde bir hadise olduğunu görüyoruz. Ardından Balıkesir ve Kocaeli'nde de düşen 2 İHA ortaya çıktı. Daha da ilginci bu İHA'lardan bir tanesinin kuyruğunda Kızıl Yıldız armasının olması. Herhalde Ruslar düştüğünde anlaşılsın bizim olduğumuz diye İHA'nın üzerine bir de Kızıl Yıldız çizmişler. Bu tür konularda çok dikkatli olmak gerekir. Ancak bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. AK Parti 23 yıldan beri iktidarda ama Çelik Kubbe projesi hala gerçekleşmemiş durumda. TSK günün ihtiyaçlarına uygun yeterli modernizasyon sürecinden ne yazık ki geçmemiş bir vaziyette. Yaşadığımız ihmal ve kusurlarının ana sebebi savunma alanındaki ciddi ve stratejik boşluklardır. Diğer yanda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hafta içinde yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye satılan S-400 hava savunma sistemlerinin Moskova'nın bilgisi ve onayı olmadan Avrupa Birliği ülkeleri tarafından satın alınıp Ukrayna'ya transferi konusunda ağır uyarılarda bulundu. Biz de buradan hükümete soruyoruz, S-400'leri aldınız madem, neden milli hava savunma sistemimizin bir parçası haline getirip bunu bütün dünyaya açıklamıyorsunuz? Neden vazgeçmeyeceğinizi söylemiyorsunuz? Neden S-400'lere eskiden evlerdeki üstüne dantel örtülen televizyonlar gibi muamele ediyorsunuz? Şimdi S-400'leri doğru düz kullanıma almadan bir şekilde elden çıkaracağınız söyleniyor. Eğer bu iddia doğruysa yani S-400'leri çıkartıyorsanız, HİSAR sınıfı hava savunma sistemlerimiz, füzelerimizin menzili henüz 150 km, S-400'lerin 400 km. S-400'leri devre dışı bırakırsanız ve HİSAR'ın menzilini 400 kilometreye çıkartamazsanız bu arada doğan boşluğu dünya bu kadar kritik bir dönemden geçerken ve Türkiye bu dünyanın en kırılgan olduğu bölgelerin başında gelirken ne ile telafi etmeyi düşünüyorsunuz?"

"TÜRK DEVLETİ'NİN KURULUŞ AYARLARINA VE ASIL GÜCÜNE YENİDEN DÖNDÜRECEĞİZ"

"İkinci terörle müzakere sürecini halkımıza rağmen, Türk halkının ağır tepkisine rağmen sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi ikinci aşamaya geçeceklermiş, o halde soralım ne yapacaksınız ikinci aşamada? Abdullah Öcalan'ı serbest mi bırakacaksınız? PKK'lı teröristleri infaz yasasıyla serbest bırakmaya başladığınızı biliyoruz. PKK'ya genel af mı çıkartacaksınız? Anayasanın 66. maddesinden Türklüğü çıkartıp anayasaya Kürt ve Arap etnik kimlikleri mi ekleyeceksiniz? Anayasa'nın 42. maddesini değiştirip Kürtçenin eğitim dili olmasına izin mi vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Nedir bu ikinci aşamada yapacaklarınız bir söyleyin Türk milletine. Bakın Zafer Partisi olarak sizi uyarıyoruz. Siz Öcalan'ı ve PKK'yı affetmeye çalıştıkça halkımız da sizi asla affetmemek konusunda kararını güçlendiriyor. Hatta Suriye ile paralel giden ikinci terörle müzakere ile milli üniter laik devleti nasıl savunacağınızı da bir Türk halkı izah etmenizi istiyor. Bütün bu soruların cevaplarını vermekte zorlandıklarını biliyoruz çünkü devleti yönetemiyorlar. Bakın İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi 2 bin 500 kişilik bir ortak ani müdahale gücü oluşturmaya karar verdiler. Aslında bununla ilgili epeyce yol kaydedildiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs’ta Rum kesiminde Havaalanı civarında bir ani gelişme üzerine ilk müdahale eden Kıbrıs Rum kesiminin askerleri değil İsrail askerleri oldu. Çok şaşırtıcı. Tabi bu 2 bin 500 kişilik birlik Türkiye'ye karşı etkili olabilecek bir yapı değil. Ancak burada siyasi anlam daha önemli çünkü oluşan ittifak içerideki ikinci terörle müzakere sürecinin devam etmesi için siyaset ve kamuoyuna baskıyı arttırmayı amaçlıyor. Biz, Zafer Partisi olarak Türkiye'de devlet hakkının, ciddiyetinin ve sorumluluğunun, devletin kurucu felsefesinin yegâne temsilcisi olduğumuzu biliyoruz. Zafer Partisi iktidarında dinamik bir onarım ve yeniden yapılanmayla Türk Devleti'nin kuruluş ayarlarına ve asıl gücüne yeniden döndüreceğiz."