Gelecek Partisi'nden 'Bu fotoğraf turnusol kağıdı oldu' eleştirilerine yanıt

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Gelekecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, Meclis’in açılış resepsiyonunda çekilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile bazı muhalefet liderlerini aynı karede gösteren fotoğrafın perde arkasını anlattı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a konuşan Özdağ, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un tüm muhalefet liderlerini yanına davet ettiğini söyledi. DEM Parti’ye yapılan ziyaretin ardından kendilerine de “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bey sizi odaya davet ediyor” denildiğini belirten Özdağ, “Biz de ‘Bütün muhalefeti mi davet ediyor?’ diye sorduk. ‘Evet, herkesi davet ediyorlar’ dediler” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ KOLTUĞUNU VERDİ

Özdağ, odaya Ahmet Davutoğlu ile birlikte girdiklerini aktararak şunları söyledi:

Özgür Özel bu fotoğraftaki en yalnız iki ismi açıkladı

“Ali Bey, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan vardı. Oturacak yer yoktu. AK Parti milletvekilleri oturuyordu. Bir milletvekili arkadaşımız Numan Bey’in yanına gitti. ‘Oturacak yer yok, çıkacağız’ dedik. Ardından Numan Bey, Ahmet Bey’e yerini verdi. Ali Bey’e de bir sandalye bulduk, verdik. Ve o an denk geldi. Fatih Erbakan yer bulamadı, çıktı.”

Fotoğraf üzerinden yürütülen eleştirileri sert dille eleştiren Özdağ, “Türkiye’nin işi bu mu? Sonra bize hakaretler edildi” dedi.

"DEMOKRASİYE İHANETTİR"

Özdağ, Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin davet sonrası kısa bir değerlendirme yaptığını ve Meclis Başkanı’nın çağrısı nedeniyle orada olduklarını belirtti. AKP’ye geçen milletvekili ve belediye başkanlarını hatırlatan Özdağ, “Onların yaptıkları ayıptır. O millet iradesini gasptır. Millet iradesini alıp başka bir partiye götürmektir. Demokrasiye ihanettir” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel’in de geçen yıl resepsiyona katıldığını hatırlatan Özdağ, “Ama Özgür Bey de resepsiyona gitmedi mi tek başına?” ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNLARI UNUTACAK MIYIZ"

Özdağ, resepsiyonun ardından Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili önerge verdiklerini ve Gazze meselesini gündeme taşıdıklarını vurguladı:

"Meclis Başkanı davet etti, biz de öyle denk geldik diye Boeing konuşmayacağımızı mı sanıyorlar? Önergesini ben verdim. Gazze’yi konuştuk. Biz bunları unutacak mıyız?"

Fotoğrafın siyasi malzeme yapılmasını da eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

“Biz orada resim çekince birileri bundan mutlu oldu. Çünkü bir meşruiyet arıyorlar. Türkiye’nin problemlerine bir çare getiremeyeceklerini anlayınca belediye başkanı, milletvekili transferleriyle Türkiye’nin esas meselelerini unutturuyorlar. Kendi oy potansiyellerini konsolide etmek istiyorlardı. Şimdi birileri bu resim üzerinden tepinmek istiyor, birileri de aynı resimden bizim üzerimizde tepinmek istiyor. Bu çok ayıp.”

Fotoğrafın bir "turnusol kâğıdı" olmadığını vurgulayan Özdağ, şöyle konuştu:

“Biz her gün AK Partililerle, CHP’lilerle, MHP’lilerle; grubu olan tüm partilerle Meclis’te beraberiz” dedi. Parlamenter sisteme geçiş için çıktıkları yolda başarılı olamadıklarını belirten Özdağ, “Onun için bu resim üzerinden kimse bizi değerlendirmeye çalışmasın”

CHP lideri Özgür Özel’in, muhalefet liderlerine yöneltilen eleştiriler karşısında yaptığı “Linç kampanyasına son verin” çağrısına da destek veren Özdağ, “Çok doğru yaptı. Teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’ye demokrasi getirmek istiyoruz” dedi.