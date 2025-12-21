CHP'li Gökçen'den Mansur Yavaş açıklaması: Ankara’da talan düzenini bitirdiği için hedef alınıyor!

CHP'li Gökçe Gökçen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında verilen soruşturma iznine tepki gösterdi. Gökçen, “Mansur Yavaş, Ankara’da talan düzenini bitirdiği için hedef alınmaktadır. Burada hedef alınan Mansur Yavaş’ın şahsında tüm Ankaralılar ve temiz, dürüst siyasete özlem duyan tüm yurttaşlarımızdır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçu iddia edilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gökçen, Yavaş'ın rantla mücadele ettiği için hakkında soruşturmaya izin verildiğini söyledi.

"USULSÜZ İMAR ARTIŞINA ENGEL OLDU"

Gökçen şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş, Dodurga bölgesinde usülsüz imar artışına engel oldu, mevzuatta dayanağı olan veto yetkisini kullandı. Melih Gökçek’in istifası ve Mustafa Tuna’nın göreve gelmesi döneminde usulsüz imar artışları ve yarattığı sorunlar gündeme gelmişti. O döneme geri gidelim.

Erdoğan’ın MYK üyelerine 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını uyardım. Haklısınız efendim demek dışında br şey yapmadılar. Şimdi yeni gelen belediye başkanlarını uyardım. Takipçisi olacağım. Bakalım Mustafa Tuna ne yapacak?' dediği basına yansımıştı. Bunun üzerine Mustafa Tuna’nın komisyonda 'Bu şehrin katili olamayız' dediği de basına yansımış, imar artışlarını ABB’nin AKP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte durdurmuştu."

"ŞEHRİN KATİLİ OLMAYI REDDETTİĞİ İÇİN"

Yavaş tarafından veto edilen imar artışının Ankara'ya zarar verecek bir uygulama olduğunu söyleyen Gökçen, soruşturma izni veren mülkiye müfettişinin hep aynı kişinin olmasına da dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş başkanımız hakkında soruşturma izni, hem Ankara’ya büyük zarar verecek hem de dengesiz bir trafik sıkışıklığı yaratacak imar artışlarını veto ettiği için, yani şehrin katili olmayı reddettiği için verilmiştir. Nasıl bir tesadüfse Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleriyle ilişkisi olan mülkiye müfettişi hep aynı kişidir ve Melih Gökçek’le görüştüğü iddiaları da yalanlanmamıştır. Mansur Yavaş, Ankara’da talan düzenini bitirdiği için hedef alınmaktadır. Burada hedef alınan Mansur Yavaş’ın şahsında tüm Ankaralılar ve temiz, dürüst siyasete özlem duyan tüm yurttaşlarımızdır."

