CHP'li Gökçen'den Mansur Yavaş açıklaması: Ankara’da talan düzenini bitirdiği için hedef alınıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçu iddia edilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gökçen, Yavaş'ın rantla mücadele ettiği için hakkında soruşturmaya izin verildiğini söyledi.

Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!

"USULSÜZ İMAR ARTIŞINA ENGEL OLDU"

Gökçen şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş, Dodurga bölgesinde usülsüz imar artışına engel oldu, mevzuatta dayanağı olan veto yetkisini kullandı. Melih Gökçek’in istifası ve Mustafa Tuna’nın göreve gelmesi döneminde usulsüz imar artışları ve yarattığı sorunlar gündeme gelmişti. O döneme geri gidelim. Erdoğan’ın MYK üyelerine 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını uyardım. Haklısınız efendim demek dışında br şey yapmadılar. Şimdi yeni gelen belediye başkanlarını uyardım. Takipçisi olacağım. Bakalım Mustafa Tuna ne yapacak?' dediği basına yansımıştı. Bunun üzerine Mustafa Tuna’nın komisyonda 'Bu şehrin katili olamayız' dediği de basına yansımış, imar artışlarını ABB’nin AKP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte durdurmuştu."

"ŞEHRİN KATİLİ OLMAYI REDDETTİĞİ İÇİN"

Yavaş tarafından veto edilen imar artışının Ankara'ya zarar verecek bir uygulama olduğunu söyleyen Gökçen, soruşturma izni veren mülkiye müfettişinin hep aynı kişinin olmasına da dikkat çekti ve şöyle devam etti: