Adliyede intihara kalkışan tanık İSKİ'yi böyle basmıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında kritik gizli tanıklardan birisinin Çağlayan Adliyesi'nde intihara kalkıştığını duyurmuştu. Gizli tanığın, ifadeleriyle İSKİ operasyonlarının yapılmasına sebep olan maden şirketi yetkilisi İdris Özcelep olduğu iddia edildi. Özcelep, daha önce sarhoş halde İSKİ binasını basarak, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'yı "kan akacak" diyerek tehdit etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki mitingde, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir gizli tanık olduğu iddia edilen kişinin Çağlayan Adliyesi’nde intihara kalkıştığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de olay anına ilişkin görüntüleri paylaşmasının ardından intihar girişiminde bulunan kişinin soruşturmadaki gizli tanıklar olmadığını açıkladı.

Ancak İdris Özcelep olduğu tespit edilen kişinin, İBB dosyasının önemli şikayetçilerinden biri olduğu öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Özcelep, savcılığa verdiği ifadesinde, isminin gizli tutulacağı sözü verildiğini ancak kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek “Onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm” dedi.

VERDİĞİ İFADELERLE İSKİ OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Maden şirketi yetkilisi İdris Özcelep'in ismi, son olarak İSKİ Genel Müdürü Başa ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy'un gözaltına alındığı operasyonda verdiği ifadelerle ve İSKİ Genel Müdürlük binasını bastığı görüntülerle gündeme gelmişti.

halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür'ün 29 Nisan tarihli haberine göre, ismi gizli tutulmadığı iddiasıyla intihar girişiminde bulunan Özcelep, 29 Mayıs 2024 günü Laboratuvar Binası Giriş Kapısı’na gitti ancak daha önceki tehditlerinden dolayı içeri alınmadı.

"KAN AKACAK, BEN TRABZON’DA ELLİ KİŞİYİ ZOR TUTUYORUM"

Burada da tehditlerini sürdüren Özcelep, “Beni buradan ya polis ya savcı alacak. Başkanın ev adresini biliyorum. Ailevi durumunu ve yakınlarının nerede çalıştığını biliyorum. Artık ne olacaksa olsun. Kan akacak yeter artık, ben Trabzon’da elli kişiyi zor tutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

