Gizli tanık olduğu iddia ediliyordu: İşte Çağlayan'da intihara kalkışan kişinin ifadesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kasım ayında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde İBB soruşturmasındaki gizli tanıklardan (Özel tarafından ismi Çınar olarak açıklamış sonradan Meşe olduğu ifade edilerek düzeltilmişti) birisinin canına kıymaya çalıştığını açıklamıştı.

İntihar etmeye çalıştığı iddia edilen gizli tanık Meşe'ymiş! Özel: Odunların adını karıştırmışım

Özel, Çınar'ın verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesi ile kavga ettiği ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde kendini atmaya çalıştığını ifade etmişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN GİZLİ TANIK OLMADIĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Bu skandalın duyurulmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında bir açıklama yapıldı ve 26 Ağustos’taki intihar girişiminde bulunan kişinin soruşturmadaki gizli tanıklar olmadığını vurgulanmıştı:

* 12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in partisinin düzenlediği bir miting sırasında ‘soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini’ beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel’in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır. * Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda; sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26.08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre intihara kalkışan kişinin adı İdris Özcelep. Özcelep 26 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde isminin gizli kalacağının sözünün verildiği ancak bunun tutulmaması ile onurunun oynandığı ve kullanıldığını düşündüğünü, bu yüzden intihar girişiminde bulunduğunu söyledi:

"Onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm"

İSKİ MÜDÜRÜNÜN EVİNİ BASMIŞ

Habere göre Özcelep, Pendik'te maden ruhsatının reddedilmesinin ardından 2024 yılında İSKİ’yi basmaya kalkışan bir isim.

SAVCI İLE GÖRÜŞEMEDİĞİ İÇİN İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İBB dosyasında mağdur ve müşteki tarafta olduğunu belirten Özcelep, intihara kalkışmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini fakat kendisi ile görüşülmediği için atlamaya çalıştığını kaydetti.

Özcelep'in polis ifadesi şu şekilde: