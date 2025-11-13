İntihar etmeye çalıştığı iddia edilen gizli tanık Meşe'ymiş! Özel: Odunların adını karıştırmışım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (12 Kasım) İstanbul Sultanbeyli'deki mitinginde İBB soruşturmasındaki gizli tanık Çınar'ın canına kıymaya çalıştığını iddia etti.

Çınar'ın verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesi ile kavga ettiği ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde kendini atmaya çalıştığını söyledi. Özel, Çınar'ın ifadelerinin de kopyala yapıştır yapılarak İlke ismi ile birine 'söyletildiği'ni de öne sürdü.

Özel'in söylediği intihar girişiminin videosunu da CHP Grup Başkanvekili Murat Emir paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun doğru olmadığını söyledi. Savcılık, videodaki kişinin ne Çınar ne de İlke olduğunu söyledi.

MEĞER İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞAN MEŞE İMİŞ

Özgür Özel de bugün bomba bir açıklama yaptı. Meğer Özgür Özel'in intihar girişiminde bulunan sanık Çınar değil Meşe imiş.

Özel, mitinde prompter veya kağıda bakmadığı için 'isimleri' karıştırdığını açıkladı.

Özel, "Odunların adını karıştırdım" dedi. Özel, bahsettiği intihar teşebbüsünde bulunan şahsın, Çınar değil Meşe olduğunu dile getirdi.

İBB iddianamesinde 'Gizli Tanık' ayrıntısı: Meşe’nin ifadeleri silindi, beyanları İlke’ye yazıldı

Özel, "Dün akşam nota bakmadan konuşurken dilim sürçmüş Meşe diyeceğime Çınar demişim. Allah’ın bir lütfu. Çınar desem susup oturacaklar" dedi.

Özel, Meşe'ye sözler verildiğini öne sürdü:

"Meşe’ye bir sözler vermişler. Meşe yedinci kata girememeye başlayınca, sözler tutulmayınca… Oralara da geleceğiz çok yakında. Meşe artık gizli tanık olabilecek özelliği kaybetmiş. ‘Konuşurum’ demiş, ‘Doğrusunu anlatırım. Beni kandırdınız’ demiş. Beyefendiler iddianameyi yaparken Meşe’nin ifadelerini çıkarmışlar, iddianamede şimdi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sorulan Meşe ifadelerinin hiçbiri yok, Meşe yok. Yerine İlke’yi koymuşlar. 31 Mart’ta İlke yoktu"

Şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Meşe' ile ilgili gelebilecek açıklamasına çevrildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK AÇIKLAMASI NEYDİ? SAVCILIK NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özgür Özel, dünkü mitinginde şunları ifade etmişti:

"Dün iddianame çıktı ve onlarca arkadaşımızın suçlamalarında, sadece ve sadece gizli tanıdığın söyledikleri ya da iftiracıların söyledikleri var. Üzerinde çok konuşacağımız bir bombayı buradan ifade edeyim. İlk başlarda bir Çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde ‘Çınar’ın dediğine göre, Çınar’ın dediğine göre.’ Sonra bu Çınar’la araları bozulmuş. Bu Çınar’ın söylediği sözler, bu Çınar’a verilen vaatler, bu Çınar’ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar’ı yedinci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar altıncı katta intihara kalkışmış. Buradan bütün adliye muhabirlerinin bildiği, herkesin adliyede bildiği gerçek. O yaşanan intihara kalkışma olaydaki kişi Çınar’ın ta kendisidir. Şimdi o Çınar’ın aylar önce söylediği ifadeleri Çınar’dan almışlar, İlke’ye söylettirmişler. İlke diye yeni bir gizli tanığa. Yalan olduğu buradan belli. Kumpas olduğu buradan belli. Bir soruşturmada gizli tanığın sekiz ay önce söylediklerini, diyor ki o, ‘Madem böyle, ben bunları mahkemede değiştireceğim.’ Onun söylediklerini alıp, İlke denen gizli tanığa veriyorlar. Burası adaletini arandığı değil, bir kumpasın kurgulandığı iddianameye dönüşmüştür. Hepsinin farkındayız, sonuna kadar da peşindeyiz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şu açıklamayı yapmıştı:

Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu suç örgütüne ilişkin yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak; 12/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür ÖZEL’in partisinin düzenlediği bir miting sırasında “soruşturmayla ilgili Çınar Kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaatler, sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod isimli tanığın adliyemizin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini” beyan ettiği, yine aynı tarihte partinin grup başkan vekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında Özgür Özel’in sarf ettiği sözlere ilişkin Adliyemiz içerisinde meydana gelen bir intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda; Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26..08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanığın ifadesinin Çınar kod isimli tanıktan alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Özgür Özel de bugün Meşe yerine yanlışıkla Çınar dediğini tam olarak şu sözlerle anlattı: