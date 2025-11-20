Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a açık mektup

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a açık mektup
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği “Sayın Cumhurbaşkanı’na açık mektup” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Dervişoğlu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı; 2023 seçimlerinden önce ülke güvenliği ile ilgili konularda nihai karar verici olmak için halkın karşısına çıktınız ve yetki istediniz. Zira, sizin arzunuzla geçtiğimiz başkanlık sistemi, devlet başkanını yürütme erkinin başı olarak kabul etti" ifadelerini kullandığı açık mektupta şunları ifade etti:

"YASAL DAYANAKTAN YOKSUN..."

"Siz de şimdiye kadar, ekonomiden dış politikaya birçok konuda karar verirken, başkanlık sisteminin çerçevesinde davrandığınızı söylediniz.

Şu anda hem millî güvenliğimiz hem de Cumhuriyetimizin karakteri ve geleceği açısından önemli bir eşikteyiz.

Ne var ki, siz bu konuda yetki sahibi değilmiş gibi davranarak, yasal dayanaktan yoksun bir Meclis komisyonunun karar vermesini bekliyorsunuz.

"MECLİS’TE OLUŞAN FİİLİ KOALİSYONLAR İLE ÇÖZÜLECEKSE..."

Eğer bu tip hayati konular, Meclis’te oluşan fiili koalisyonlar ile çözülecekse, başkanlık sistemine ve yetkilerine olan ihtiyaç da ortadan kalkmış demektir.

"İMRALI MESELESİNİ KAPATIN"

Ya bu işin adını doğru koyup parlamenter sisteme geri dönelim ya da siz halktan aldığınız yetkinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenin ve İmralı meselesini kapatın. Anlaşılan o ki, İmralı süreci sadece Cumhuriyetimizin niteliklerini değil, sizin tutkuyla savunduğunuz başkanlık sistemini de fiilen değiştirecektir. Suskunluğunuzdan bu konuya sizin de farklı yaklaşmadığınızı anlıyorum.

"EĞER SİZİN BÖYLE BİR NİYETİNİZ VAR İSE..."

Eğer sizin böyle bir niyetiniz var ise, bunun teröristleri ve elebaşlarını meşrulaştırmadan da çözülebileceğini, Meclis’te yeniden parlamenter sisteme geçebilecek çoğunluğun rahatlıkla sağlanabileceğini düşünüyorum.

Saygılarımla."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

