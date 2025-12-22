ABD yaptırımları kaldırılır kaldırılmaz... HTŞ yönetimi Golan Tepeleri’nden vaz mı geçti?

HTŞ yönetimindeki Suriye hükümeti tarafından yapılan bir paylaşımda İsrail’in hukuksuz şekilde işgal ettiği Suriye toprağı Golan Tepeleri’nin bulunmadığı bir harita paylaşıldı. Söz konusu haritada önceden farklı olarak Hatay da dahil edilmedi.

HTŞ yönetimindeki Suriye hükümeti, ülkenin sınırlarını gösteren yeni bir resmi harita yayınladı, ancak haritada, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği ve daha sonra yasa dışı olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri yer almadı. Bahsi geçen harita Suriye’ye yönelik Sezar Yaptırımları’nın ABD tarafından kaldırılmasından kısa süre sonra paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımda "Sezar Yaptırımı olmayan Suriye" ifadesi kullanıldı.

HATAY DA ÇIKARILDI

Öte yandan geçmişte Suriye haritalarında yer alan Hatay'ın da yeni paylaşılan haritada yer almadığı görüldü.

İsrail’in Golan Tepeleri’ni yasa dışı ilhakı dünyadaki çoğu ülke tarafından tanınmıyor.

NETANYAHU: SONSUZA KADAR İSRAİL’İN PARÇASI OLACAK

İsrail liderleri ise Golan konusunda tutumlarını yasa açıkça ortaya koymayı sürdürüyor.

Netanyahu konu hakkında geçmişte yaptığı bir açıklamada “Golan sonsuza kadar İsrail Devleti'nin bir parçası olacak” demişti.

TRUMP: GOLAN TEPELERİ'Nİ, İSRAİL'E VERDİM

ABD Başkanı Donald Trump, da geçen günlerde İsrail’in hukuksuz işgalini tanıyan ABD kararını imzaladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Golan Tepeleri'ne dair pek çok kişiden pek çok şey duydum. Esasını David Friedman'a sordum. 'David, bana Golan Tepeleri'ni beş dakika veya daha kısa süre içinde anlat' dedim. İki dakika sonra, 'Anlıyorum. Buraya birçok başka nedenden ötürü fazlasıyla ihtiyacınız var. Burası size lazım. Savunma için burası size gerek' dedim.

‘YETERİ KADARINI ÖĞRENDİM VE DEVRETTİM’

Yeteri kadarını öğrendim ve Golan Tepeleri'ni İsrail'e devrettim. Kimse bunun mümkün olabileceğini zannetmiyordu. 70 yıldır buna çalışıyorlardı. Ben de onlara 'İyi şanslar' dedim."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

