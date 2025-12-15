Süveyda'da çatışmalar yine başladı! HTŞ ve Dürzi gruplar birbirine girdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Süveyda'da Dürziler tarafından HTŞ güçlerine ait noktalara saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

Misilleme yapılması üzerine çatışma çıktı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Ağır ve makinalı silahların kullanıldığı çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

SANA'daki bir diğer habere göre, Süveyda’nın Busan köyünde Enver Fevzat eş-Şair isimli aktivist olduğu belirtilen bir kişi dün akşam kimliği belirsiz silahlı bir kişinin evinin önünde açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayın arkasında, Dürzilere bağlı "Ulusal Muhafız" grubununun olduğu ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

HTŞ SİVİLLERİ KATLETMİŞTİ

Şam’daki HTŞ yönetiminin aşiretlere destek için güçler göndermesiyle çatışmalar büyüdü ve özellikle Dürzilere karşı birçok insan hakkı ihlali gündeme geldi. HTŞ’nin sivillere yönelik katliamlarının yanı sıra çatışmalarda da her taraftan birçok kişi yaşamını yitirdi.

Daha sonra bölgede ateşkes sağlandı.

İSRAİL DÜRZİ BAHANESİYLE ŞAM’A SALDIRDI

Suriye’ye yönelik ihlallerini sürdüren İsrail 16 Temmuz'da ateşkesi bahane ederek Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail ve HTŞ ateşkes için anlaştı: Şam güçlerinin Süveyda’ya girişi yasaklandı

HTŞ, ABD VE ÜRDÜN GÖRÜŞMÜŞTÜ

HTŞ Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Süveyda’dan kan donduran görüntüler: HTŞ hastane bastı doktoru infaz etti

SÜVEYDA’YA İNSANİ YARDIM VADEDİLMİŞTİ

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.