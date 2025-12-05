İki taraf yine birbirini suçladı: HTŞ ve SDG/YPG arasında şiddetli çatışma

Yayınlanma:
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Deyr Hafer bölgesinde, SDG/YPG ile Suriye'nin Şam'daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçler arasında çatışma çıktı.

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) ile Şam'daki geçici yönetime (HTŞ) bağlı güçler arasında silahlı çatışma yaşandı.

İKİ TARAF İLK SALDIRI İÇİN BİRBİRİNİ SUÇLADI

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, SDG/YPG unsurları, Deyr Hafer'de konuşlu HTŞ güçlerine keskin nişancı ateşi açtı. Bu saldırı üzerine iki taraf arasında çatışma başladı. SDG/YPG tarafı ise bu iddiayı yalanlayarak ilk ateşi HTŞ’nin açtığını öne sürdü.

HTŞ'DEN İHA SALDIRISI

HTŞ'ye bağlı güçler, SDG/YPG'nin ateşine uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile karşılık verdi. Çatışmanın şiddeti ve süresi hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

ŞAM’DAN RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Çatışmayla ilgili olarak resmi makamlardan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Bölgedeki gerginliğin devam ettiği belirtiliyor.

HTŞ yönetimi SDG/YPG, kontrolündeki bölgelerden Şam yönetiminin denetimindeki alanlara sık sık benzer saldırılar düzenlendiğini iddia ediyor.

SDG/YPG’DEN AÇIKLAMA

Şam’daki HTŞ yönetiminden açıklama gelmezken, SDG/YPG tarafından, Şam güçleri tarafından gerçekleştirilen dron saldırısı hakkında açıklama yapıldı.

“Şam hükümetine bağlı gruplara ait bir insansız hava aracı, Halep'in doğu kırsalındaki Deir Hafer'in kuzeyinde bulunan Imam ve Umm Tina köylerini bombaladı. Bu gruplar ayrıca bölgedeki geçiş noktasını keskin nişancı ateşi ile hedef aldı.

Bombardıman, kasabalarda ve çevresinde maddi hasara yol açtı, ancak can kaybı bildirilmedi.

SDF Medya Merkezi

5 Aralık 2025”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

