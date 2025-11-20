SDG/YPG ve Şam yönetimi arasında şiddetli çatışma ölüler var! HTŞ'ye IŞİD'le işbirliği suçlaması

SDG/YPG ve Şam yönetimi arasında şiddetli çatışma ölüler var! HTŞ'ye IŞİD'le işbirliği suçlaması
Yayınlanma:
Suriye resmî televizyonu El-İhbarriye SDG/YPG ve Şam yönetimine bağlı HTŞ grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi. HTŞ tarafı SDG/YPG’nin saldırdığını söylerken SDG/YPG saldırıların IŞİD konumlarına olduğunu ve HTŞ’nin IŞİD’le işbirliği yaptığı iddiasını ortaya attı.

Suriye'nin Rakka iline bağlı Madaan ilçesinde, SDG/YPG’nin bulunduğu bölgelerden Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlendiğine dair HTŞ yönetiminin iddiasının ardından iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, SDG/YPG Rakka'nın doğu kırsalındaki Madaan ilçesinde Şam yönetimine bağlı noktalara saldırdı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmalarda, HTŞ militanları, SDG/YPG militanlarının bulunduğu mevzilere top atışlarıyla karşılık verdi.

Son Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladıSon Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgütün saldırısında HTŞ militanı birkaç kişi öldü.

SALDIRILARIN IŞİD KONUMLARINA YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan SDG/YPG tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, saldırının IŞİD konumlarına yapıldığı, bu noktaların IŞİD’e ait olduğunun sabit olduğu öne sürüldü. Aynı zamanda Şam yönetimine bağlı bazı HTŞ gruplarının IŞİD’le işbirliği yaptığı iddiası ortaya atıldı.

HTŞ yönetimi IŞİD karşıtı koalisyona resmen katıldı: SDG/YPG’den açıklama geldiHTŞ yönetimi IŞİD karşıtı koalisyona resmen katıldı: SDG/YPG’den açıklama geldi

‘IŞİD VE ŞAM İŞBİRLİĞİ BELGELENDİ’ İDDİASI

Açıklamada, “Güçlerimiz, IŞİD'in [SDG/YPG’nin saldırı düzenlediği bölgeleri] insansız hava aracı fırlatma üssü olarak kullandığını açıkça gösteren belgelenmiş görüntüler yayımladı ve Şam Hükümeti'ne bağlı çeşitli gruplar ile IŞİD teröristleri arasında, askeri mevzilerimizi hedef alarak bölgenin güvenliğini tehlikeye atmak için doğrudan koordinasyon olduğunu doğruladı” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

