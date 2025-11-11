Son Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladı

Suriye’deki geçici Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, HTŞ yönetimi ve ABD'nin SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegre etme konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

"Tarafların 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması konusunda anlaşmaya vardığının" kaydedildiği açıklamada, bunun “kurumları birleştirmek ve ulusal güvenliği artırmak için atılan bir adım” olduğu belirtildi.

SURİYE-İSRAİL ANLAŞMASINA ABD'DEN DESTEK

Açıklamada ayrıca ABD'nin Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması sağlanmasına verdiği desteği vurguladığı da eklendi.

SURİYE YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan Şara-Trump görüşmesinin ardından Suriye'ye yönelik "Sezar Yaptırımları"nın 180 gün süreyle askıya alındığı da açıklandı.

TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadeleri kullanıldı.