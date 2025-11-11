Son Dakika | Şam yönetimi ABD ile SDG entegrasyonu konusunda anlaşıldığını açıkladı

Son dakika... Suriye'deki geçici Şam yönetimi, ABD ile SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 10 Mart Anlaşması'nın uygulanma sürecine ilişkin anlaşma sağlandığını açıkladı.

Suriye’deki geçici Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, HTŞ yönetimi ve ABD'nin SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegre etme konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

"Tarafların 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması konusunda anlaşmaya vardığının" kaydedildiği açıklamada, bunun “kurumları birleştirmek ve ulusal güvenliği artırmak için atılan bir adım” olduğu belirtildi.

SURİYE-İSRAİL ANLAŞMASINA ABD'DEN DESTEK

Açıklamada ayrıca ABD'nin Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması sağlanmasına verdiği desteği vurguladığı da eklendi.

SURİYE YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan Şara-Trump görüşmesinin ardından Suriye'ye yönelik "Sezar Yaptırımları"nın 180 gün süreyle askıya alındığı da açıklandı.

Fidan, Beyaz Saray'da Rubio ile bir araya geldiFidan, Beyaz Saray'da Rubio ile bir araya geldi

TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

El Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşmeEl Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşme

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

