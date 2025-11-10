El Kaide üyeliğinden Beyaz Saray'a: Şara ile Trump arasında kritik görüşme

Bir dönem ABD'nin özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinde yer alan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Tarihte ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı Beyaz Saray'da ağırlandı.

Önceden terör listesindeydi! Şara ABD’de komutanlarla basketbol oynadı

GÖRÜŞME SÜRERKEN İLK ADIM ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Şara ile görüşmesinin sürdüğü anlarda, Washington yönetiminin Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarının, İran ve Rusya'ya yönelik işlemlerin dışında askıya alındığı açıklandı.

ŞARA BEYAZ SARAY'A ARKA KAPIDAN GİRİŞ YAPTI

Basın mesnubları görüşmeyi takip etmek için ön kapıya konuşlanırken, Şara alışılmışın dışında olarak Beyaz Saray'a arka kapıdan giriş yaptı.

Görüşmenin basına kapalı şekilde düzenlemesine ilişkin Halk TV Washington temsilcisi Serra Karaçam, Şara'nın terör örgütü geçmişinden kaynaklandığı yönünde değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

Karaçam, Şara'nın arka kapıdan içeriye alınmasının da ABD yönetiminin bir mesajı olduğunu belirtti. Karaçam'ın belirttiğine göre Washington, Şara'nın Suriye'deki azınlıklara yönelik saldırıların önüne geçememesinden rahatsız.

Hakan Fidan Şara ile aynı gün ABD'ye gidiyor

SURİYE'NİN IŞİD'E KARŞI MÜCADELEYE KATILMASI GÜNDEMDE

Karaçam, görüşmenin ana maddelerinin ise şunlar olduğunu ifade etti:

IŞİD'e karşı mücadele koalisyonuna katılması

Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılması

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE AMERİKAN ASKERLERİYLE BASKETBOL OYNAMIŞTI

Terör örgütü El Kaide geçmişi bulunan Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'daki görüşmeden bir gün önce ABD'li komutanlar ile basketbol oynamıştı.

Şara'nın ABD'li Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile basketbol oynadığı anlar Suriye Geçici Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani tarafından sosyal medyada paylaşıldı.