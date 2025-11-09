Önceden terör listesindeydi! Şara ABD’de komutanlarla basketbol oynadı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı anlara ait bir video paylaştı. Söz konusu görüntülerde, Şara, ABD Merkez Komutanlığı Komuta Amiral Brad Cooper ve IŞİD’e karşı kurulan küresel koalisyonun komutanı Tuğgeneral Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

“SIKI ÇALIŞ, DAHA SIKI EĞLEN”

O anlar, sosyal medyada hızla yayılırken Şeybani paylaşımında “Sıkı çalış, daha sıkı eğlen. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert’le birkaç oyun oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da bir ilk yaşanacak! Ahmed Şara ABD’de

BEYAZ SARAY’DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK!

ABD’nin 8 Kasım günü, Şara’yı ‘özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesi’nden çıkarması ardından Şara resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. Şara’nın, 10 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi beklenirken Şara, Beyaz Saray’da ağırlanan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.