Beyaz Saray’da bir ilk yaşanacak! Ahmed Şara ABD’de

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Beyaz Saray’a gerçekleştireceği ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitti. Suriye basını, Ahmed Şara’nın Brezilya’da düzenlenen COP30 İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından Washington’a geçtiğini duyurdu.

BEYAZ SARAY’A GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI OLACAK!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, ABD’de bir ilk yaşanmasına neden olacak. Yarın Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEKLER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Şara ile Trump arasındaki yapılacak görüşmenin pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılacağını ifade etmişti. Leavitt, “Barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır” sözlerini sarf etmişti.