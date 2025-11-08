Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Şara kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, HTŞ lideri Ahmed Şara ve HTŞ’nin İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın Türkiye'de daha önce dondurulan mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi gereğince alındı ve "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesi"nde değişikliğe gidildi. Yayımlanan kararda, söz konusu iki isme ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

ABD HTŞ liderini terör listesinden çıkardı

ULUSLARARASI SÜREÇLE PARALELLİK

Bu karar, uluslararası alandaki gelişmelere paralel olarak atıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Colani ve Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı’nın da HTŞ Lideri Colani ve Enes Hattab’ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirilmişti.