Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Şara kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Şara kararı
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Türkiye'de mal varlıkları dondurulan Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara ile HTŞ’nin İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın mal varlıklarını dondurma kararı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, HTŞ lideri Ahmed Şara ve HTŞ’nin İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın Türkiye'de daha önce dondurulan mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi gereğince alındı ve "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesi"nde değişikliğe gidildi. Yayımlanan kararda, söz konusu iki isme ilişkin hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

ABD HTŞ liderini terör listesinden çıkardıABD HTŞ liderini terör listesinden çıkardı

ULUSLARARASI SÜREÇLE PARALELLİK

Bu karar, uluslararası alandaki gelişmelere paralel olarak atıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Colani ve Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı’nın da HTŞ Lideri Colani ve Enes Hattab’ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında ‘şifreli telefon’ detayı: İspanya kriminaline gönderilecek
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en iyi hastenesi deniliyordu! Şimdi bu halde
Türkiye'nin en iyi hastenesi deniliyordu! Şimdi bu halde