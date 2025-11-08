ABD HTŞ liderini terör listesinden çıkardı

ABD, Suriye'deki geçici HTŞ yönetiminin lideri Şara'yı terör kara listesinden çıkardı. Karar, Şara'nın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesi açıklandı ve Şara hükümetinin ABD'nin taleplerini yerine getirdiği vurgulandı.

ABD, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'yı terörist kara listesinden resmen çıkardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından cuma günü açıklanan bu karar, Şara'nın pazartesi günü Washington'da Başkan Donald Trump ile yapacağı Beyaz Saray görüşmesi öncesinde geldi.

"SURİYE LİDERLİĞİNİN GÖSTERDİĞİ İLERLEME TAKDİR EDİLDİ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararlar, Beşar Esad'ın ayrılmasından ve Esad rejimi altında 50 yılı aşkın süren baskıdan sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla alınmıştır" ifadelerini kullandı. Pigott, Şara hükümetinin kayıp Amerikalıları bulmak ve kalan kimyasal silahları imha etmek de dahil olmak üzere ABD'nin taleplerini karşıladığını da sözlerine ekledi.

EL KAİDE TERÖRİSTİNDEN BEYAZ SARAY’A

El Kaide ile bağlantılı olan ve ABD tarafından "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist" kabul edilen Şara'nın başına bir dönem ödül de konmuştu.

ABD'nin bu hamlesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Şara'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için yapılan oylamanın hemen ardından geldi. Trump'ın, Şara ile yapacağı görüşmede yeni Suriye'ye yardım sözü vermesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

