Suriye’de tansiyon yükseldi! HTŞ ve SDG arasında gerilim: Şam’a bağlı 2 militan öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, (SOHR) Suriye’deki HTŞ yönetiminin Savunma Bakanlığı'na bağlı iki militanın, Münbiç kırsalındaki Om Qalkal Köyü'nün tarlalarında savaş kalıntısı olduğu belirtilen bir mayının patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

SOHR, 2025 yılının başından bu yana eski mühimmatları kaldırmaya ve imha etmeye çalışırken hayatını kaybeden 72 savaşçı ve patlayıcı madde imha uzmanının ölümünü ve sivil savunma görevlilerinden dördü dahil 31 kişinin yaralanmasını belgelediğini duyurdu.

HTŞ YÖNETİMİ SDG/YPG’Yİ SUÇLADI

Şam’daki HTŞ yönetimi ise olayın mayın patlaması değil, YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu öne sürdü. Geçici yönetimin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara dayandırılan SANA ulusal haber ajansında yer alan haberde ise olaya dair şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Departmanı, SDG güçlerinin Tişrin Barajı yakınlarındaki bir Suriye Arap Ordusu karakolunu güdümlü füzeyle hedef aldığını, bunun sonucunda iki askerin şehit olduğunu ve bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

‘SDG ANLAŞMALARI HİÇE SAYIYOR’

SDG'nin önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları reddetmeye devam ettiğini, ordu mevzilerini hedef alarak ve personelini öldürerek bunları açıkça hiçe saydığını da ekledi.”

SDG: BİZ SALDIRMADIK OLAY MAYIN PATLAMASI

SANA’da yayımlanan haberin ardından SDG/YPG tarafından yapılan açıklamada ise olayın iç savaştan kalma bir mayın patlaması sonucu yaşandığı belirtilerek HTŞ’ye saldırı gerçekleştirildiği iddiası reddedildi.

“Tişrin Barajı yakınlarındaki Suriye hükümeti askeri mevzisini hedef aldığımız iddiasını reddediyoruz; olay mayın patlamasından kaynaklanmıştır.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa atıfta bulunarak, Suriye Demokratik Güçleri'nin Halep kırsalındaki Tişrin Barajı yakınlarındaki bir askeri mevziye düzenlediği iddia edilen saldırı sonucunda iki askerin öldüğünü ve bir askerin yaralandığını bildirdi.

‘OLAYLA İLGİMİZ YOK’

Suriye Demokratik Güçleri olarak, bu bilginin yanlış olduğunu ve güçlerimizin söz konusu bölgede herhangi bir saldırı düzenlemediğini kesin olarak belirtiriz. Elimizdeki saha verilerine göre, olay Suriye hükümeti askeri mevzilerinin yakınında patlayan mayınlardan kaynaklanmıştır ve güçlerimizin bu olayla hiçbir ilgisi yoktur.

‘GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN KARARLIYIZ’