HTŞ görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

SDG/YPG’nin Suriye’de kurulacak orduya entegrasyonu gündemdeyken Türkiye ve Şam'daki geçici HTŞ yönetimi arasında Ankara'da toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra yaptığı açıklamada "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz" dedi.

KALIN VE GÜLER DE KATILDI

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Suriye'deki HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı.

SDG tartışmasına Ahmet Türk de girdi! "HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun"

SURİYE’DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

"Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız” diyen Fidan, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını, somut planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini paylaştı.

Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması

'TÜRKİYE VE SURİYE GÜVENLİĞİNİ AYRI GÖRMÜYORUZ'

Fidan şu ifadeleri kullandı: