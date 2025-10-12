HTŞ görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

HTŞ görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye'deki HTŞ yönetiminin yetkilileriyle görüştü. Daha sonra açıklama yapan Bakan Fidan, "Suriye ve Türkiye'nin güvenliğini ayrı görmüyoruz" diyerek ülkedeki toprak bütünlüğünün desteklendiğini vurguladı. Görüşme SDG/YPG'nin Suriye'de kurulacak orduya entegrasyon tartışmalarının yaşandığı gündemde gerçekleşti.

SDG/YPG’nin Suriye’de kurulacak orduya entegrasyonu gündemdeyken Türkiye ve Şam'daki geçici HTŞ yönetimi arasında Ankara'da toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra yaptığı açıklamada "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz" dedi.

KALIN VE GÜLER DE KATILDI

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Suriye'deki HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı.

SDG tartışmasına Ahmet Türk de girdi! "HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun"SDG tartışmasına Ahmet Türk de girdi! "HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun"

SURİYE’DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

"Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız” diyen Fidan, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını, somut planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini paylaştı.

Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklamasıGözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması

'TÜRKİYE VE SURİYE GÜVENLİĞİNİ AYRI GÖRMÜYORUZ'

Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Dünya
Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı
Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı
Katarlı diplomatlar toprağa verildi
Katarlı diplomatlar toprağa verildi