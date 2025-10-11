Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması

Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada PKK'nın silah bırakma süreci kapsamında YPG/SDG'nin de silah bırakması gerektiğini söyledi. Bu açıklama SDG/YPG'nin Suriye'deki orduya entegre olacağı iddialarının gündeme geldiği süreçte yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG/YPG'nin Suriye'de kurulacak orduya entegre olması tartışmalarının olduğu dönemde, PKK'nın feshedilme süreci kapsamında örgütün "Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmesi gerektiğini" açıkladı.

'KÖK SALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Ankara'da "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

Bakan Güler'in bu açıklaması, SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon tartışmalarının gündeme geldiği dönemde yapıldı.

Bahçeli'nin SDG çıkışının ardından Bakırhan'dan 'Suriye başka bir ülke' açıklamasıBahçeli'nin SDG çıkışının ardından Bakırhan'dan 'Suriye başka bir ülke' açıklaması

SURİYE’DEKİ GEÇİCİ YÖNETİM VE ANKARA ARASINDA ZİRVE

Öte yandan Ankara yarın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Suriye’deki geçici yönetim ile üst düzey katılımlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirilecek.

ABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandıABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Şam yönetimindeki yetkililerle bir araya gelecek.

SDG/YPG VE HTŞ GÖRÜŞMESİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, askeri bir heyetin 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması konusunda başkent Şam’a gideceğini ve Şam ordusu ile entegrasyon konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Medyascope’un haberine göre Abdi, SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyon kararını Şam’da HTŞ yönetimiyle yapılacak son bir toplantının ardından açıklayacak.

Mazlum Abdi, SDG'nin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SDG/YPG’nin Suriye'deki yeni orduda yer alacağını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Dünya
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı
Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı
Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı