Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG/YPG'nin Suriye'de kurulacak orduya entegre olması tartışmalarının olduğu dönemde, PKK'nın feshedilme süreci kapsamında örgütün "Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmesi gerektiğini" açıkladı.

'KÖK SALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Ankara'da "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

Bakan Güler'in bu açıklaması, SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon tartışmalarının gündeme geldiği dönemde yapıldı.

Bahçeli'nin SDG çıkışının ardından Bakırhan'dan 'Suriye başka bir ülke' açıklaması

SURİYE’DEKİ GEÇİCİ YÖNETİM VE ANKARA ARASINDA ZİRVE

Öte yandan Ankara yarın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Suriye’deki geçici yönetim ile üst düzey katılımlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirilecek.

ABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Şam yönetimindeki yetkililerle bir araya gelecek.

SDG/YPG VE HTŞ GÖRÜŞMESİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, askeri bir heyetin 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması konusunda başkent Şam’a gideceğini ve Şam ordusu ile entegrasyon konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Medyascope’un haberine göre Abdi, SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyon kararını Şam’da HTŞ yönetimiyle yapılacak son bir toplantının ardından açıklayacak.

Mazlum Abdi, SDG'nin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SDG/YPG’nin Suriye'deki yeni orduda yer alacağını açıklamıştı.