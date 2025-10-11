Bahçeli'nin SDG çıkışının ardından Bakırhan'dan 'Suriye başka bir ülke' açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, son günlerde en çok tartışılan iki konuya yanıt verdi.

Nefes'ten Dilan Kutlu'ya konuşan Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'yeni Anayasa' çağrısı soruldu.

Bakırhan, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi veya Anayasa ile ilgili tek bir kelime etmediklerini ifade etti.

Bakırhan Erdoğan'ın 'yeniden seçilmesi' hakkında da konuştu. Bakırhan şunları ifade etti:

"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

"Parti olarak böyle bir gündemimiz yok. Bütün partilerin başkanlarıyla Sayın Özgür Özel ile görüşüyoruz. Bu sürecin her aşamasında kendilerini bilgilendirdik. Düşüncelerini aldık, önerilerini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin uğradığı hak ihlalleri karşısında onlarla dayanışma içerisindeyiz ama diğer taraftan da bir süreç yürütüyoruz. İktidarla bir anayasa seçim iş birliği, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime tartışmış ve etmiş değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Günü ve zamanı geldiği zaman seçimlerde nerede, nasıl duracağımızı, açık ederiz. Kent uzlaşısı ise kent uzlaşısı, yerel seçimde destekse destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına başka bir adayın desteklenmesi ise bunu aleni açık yaptık. Kimse bizi kapalı kapılar ardında iktidarla iş tutmakla, farklı bir ajanda yürütmekle eleştirmesin bu konuda bizim sicilimiz çok temizdir. Günü gelir, Türkiye demokratik bir anayasayı tartışırsa biz de tartışırız. Türkiye’nin buna ihtiyacı var ama bugün öyle bir gündem yok. Anayasa, AK Parti ile bizim aramızda yapılacak bir belge değildir, bir toplumsal sözleşmedir"



Bahçeli geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a SDG/YPG'nin de silah bırakması için çağrı yapmasını istemişti. Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki fesih çağrısını daha açık bir hale getirmesini istemişti.

Bahçeli'den Öcalan'a SDG ve YPG çağrısı

İktidarda sık sık SDG/YPG'nin Suriye'deki mutabakata uyup Suriye'de Şara'nın liderliğindeki geçici hükümete katılması için açıklamalarda bulunuyor.

"SURİYE BAŞKA BİR ÜLKE"

Suriye'deki tartışma ile ilgili Bakırhan, şunları ifade etti: