Bahçeli'den Öcalan'a SDG ve YPG çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın 27 Şubat’taki çağrı sonrası silah bıraktığını ve örgütsel varlığını lağvettiğini hatırlattı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir.”

Bahçeli, 11 Temmuz'da bazı PKK’lıların silahlarını yakmasına rağmen, Suriye’nin kuzeydoğusunda etkin olan yapılarda aynı adımların atılmadığını vurguladı:

“Ne var ki Suriye'nin Kuzeydoğusunda tesir alanı bulan SDG ve YPG henüz silah bırakmamış ve 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır.”

ÖCALAN'DAN SDG VE YPG İÇİN ÇAĞRI TALEBİ

Bahçeli, bu çağrının tüm terör yapılanmaları için geçerli olduğunu düşündüklerini vurgulayarak terör örgütü lideri Öcalan'dan bir çağrı daha yapmasını istedi:

“En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrul, doğrulukta budur. Beklentim şudur: PKK'nın kurucu önderliği SDG'ye YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.”

Bahçeli, mutabakat sonrası oluşan siyasi yapıya tüm bölgelerin dâhil edilmesi gerektiğini savundu:

“Esas rejimin devrilmesinden sonra da ilk kez yapılan Halk Meclisi seçimlerinin demokratik istikrar içinde yeni dönemin yeni siyasi ve toplumsal mekanizmanın ağırlık merkezi olması yönünde fikir birliği hasıl olmuşken Rakka, Haseke ve Süveyda'nın bunun dışında kalması 10 Mart mutabakatının ruhuyla çelişmektedir.”

İMRALI TALEBİNE YEŞİL IŞIK

Bahçeli, sürecin ilerlemesi için Meclis’teki ilgili komisyondan bir heyetin Öcalan’la yüz yüze görüşmesinin gündeme gelebileceğini belirtti:

“Gerekirse Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum.”

İLK ÇAĞRI GENİŞLETİLSİN TALEBİ

Bahçeli, İmralı’dan yapılan çağrının arkasında olduklarını ifade ederek şunları söyledi: