Bahçeli Serdar Öktem sorusunu eliyle savuşturdu
Yayınlanma:
Son dakika... MHP Lideri Bahçeli'ye TBMM'de dün öldürülen MHP'li Avukat Serdar Öktem hakkında soru soruldu. Bahçeli yanıt vermedi ve elini savuşturdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bahçeli, konuşmasında CHP'yi sert sözlerle hedef alıp İmralı Süreci'ne ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu.
Bahçeli toplantı salonundan çıkarken gazeteciler sorularını yöneltti.
ÖKTEM SORUSUNA YANITINI BÖYLE VERDİ
Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in haberine göre; Devlet Bahçeli’ye dün (6 Ekim) suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş davasının kritik ismi MHP'li Avukat Serdar Öktem sorulmak istendi.
Bahçeli sorulara cevap vermedi. Bahçeli, elini savuşturdu ve yürümeye devam etti.