Bahçeli Serdar Öktem sorusunu eliyle savuşturdu

Yayınlanma:
Son dakika... MHP Lideri Bahçeli'ye TBMM'de dün öldürülen MHP'li Avukat Serdar Öktem hakkında soru soruldu. Bahçeli yanıt vermedi ve elini savuşturdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bahçeli, konuşmasında CHP'yi sert sözlerle hedef alıp İmralı Süreci'ne ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsinSon Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

Bahçeli toplantı salonundan çıkarken gazeteciler sorularını yöneltti.

ÖKTEM SORUSUNA YANITINI BÖYLE VERDİ

Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in haberine göre; Devlet Bahçeli’ye dün (6 Ekim) suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş davasının kritik ismi MHP'li Avukat Serdar Öktem sorulmak istendi.

son-dakika-bahceli-serdar-oktem-sorusunu-eliyle-savusturdu.jpg

Bahçeli sorulara cevap vermedi. Bahçeli, elini savuşturdu ve yürümeye devam etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Siyaset
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik
EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik
CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu
CHP'li Adem: Gübretaş kamu zararına neden oldu