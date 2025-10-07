Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada başlattığı İmralı Süreci hakkında kritik açıklamalar ve çağrılarda bulundu. Bahçeli, Türkiye’nin “terörsüz bir geleceğe” yöneldiğini söyledi. Bu süreci “yeni bir diriliş momenti” olarak tanımlayan Bahçeli, şunları söyledi:

“Biz terörsüz Türkiye hedefini bütüncül zaman telakkisinin izdüşümünde kombine ve kollektif bakış açısıyla ele alıyor hayatın ve hadiselerin her veçhesine ışıklar saçacağına, yeni bir diriliş momenti olacağına inanıyoruz.”

"KİM RAHATSIZSA ACZİYET İÇİNDE"

Bahçeli, farklılıkların ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dinamizme dönüşmesi gerektiğini ifade ederek, “Kim ki terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir kuraklık, bir karanlık, bir acziyet içindedir” dedi.

"ÜNİTER DEVLET ÇATISI İLE..."

"Milli ve üniter devlet çatısı altında kardeşliğimizi, ekmeğimizi hep birlikte büyütelim" diyen Bahçeli, Türkiye'nin hep beraber Türk milleti olduğunu belirtip Kürtlerin terör ile bağ ve bağlantısı olmadığını vurguladı:

"Kürt, Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizmin menşeli nifak doğumlarının çürütülmesi, bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması terörsüz Türkiye hedefinin asıl ve esas amacıdır. Nitekim amaç hasbidir, harbdir, haşiyetlidir ve hakikat temeline dayanır. Bakınız Kürt kardeşlerimizin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur.

bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması terörsüz Türkiye hedefinin asıl ve esas amacıdır. Nitekim amaç hasbidir, harbdir, haşiyetlidir ve hakikat temeline dayanır. Farklı sahip ve sebeplerle aldanıp kandırılan fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz. Ayrılıkçı ameller ayrımcılığa tahrik ve teşmil eden entrikacı hevesler çöpe atılacaktır. Bu coğrafyada var olmanın, hür ve müstakil yaşamanın gerek ve yeter şartı da budur."

Erdoğan'ın eski yol arkadaşı 'Bahçeli her an erken seçim çağrısı yapabilir' dedi

"SİLAH VARSA SİYASET YOKTUR"

Bahçeli, terör örgütü PKK’nın ilah bırakmasının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın 27 Şubat’ta yaptığı fesih çağrısına dikkat çekerek şöyle dedi:



Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir.

ÖCALAN'IN BİR ÇAĞRI YAPMASINI DAHA İSTEDİ

Ancak SDG ve YPG’nin henüz bu çağrıya uymadığını belirten Bahçeli, Öcalan bu iki oluşuma da çağrı yapmasını istedi:

"Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrul, doğrulukta budur. Beklentim şudur: PKK'nın kurucu önderliği SDG'ye YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.

Esas rejimin devrilmesinden sonra da ilk kez yapılan Halk Meclisi seçimlerinin demokratik istikrar içinde yeni dönemin yeni siyasi ve toplumsal mekanizmanın ağırlık merkezi olması yönünde fikir birliği hasıl olmuşken Rakka, Haseke ve Süveyda'nın bunun dışında kalması 10 Mart mutabakatının ruhuyla çelişmektedir"

Terör mağduriyetinin en ağır yükünü Kürt vatandaşların taşıdığını belirten Bahçeli, bu geçmişin “parlak bir gelecekle” telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ile doğrudan temasa geçebileceğini söyledi:

"Gerekirse Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum."

"ÖCALAN 27 ŞUBAT AÇIKLAMASINI GENİŞLETMELİ"

27 Şubat açıklamasının güncellenerek genişletilmesini öneren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması ve çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Bu sebepten dolayı 27 Şubat açıklamasının da tam arkasında durmaktayız. Terörsüz Türkiye terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muasır ve müreffet Türkiye'nin müjdesidir. Terör sorununu çözeceğiz bölücülük damarını kesip atacağız. "

"ŞEHİT AİLELERİ KAYGILANMASIN"

MHP lideri, “terörle mücadelede taviz, tehir ve teslimiyetin” olmayacağını vurguladı. Cumhur İttifakı’nın devletin temel ilkeleri konusunda pazarlık yapmayacağını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını kesinlikle öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al ver sürecine tamamıyla kapalıyız.”

"YAŞASIN TÜRK MİLLETİ"

Bahçeli, konuşmasının sonunda yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Yaşasın Türk milleti, yaşasın ve faidir olsun Türkiye Cumhuriyeti. Sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyor başarılarla dolu bir yasama yılını geçirmenizi temenni ediyorum.”

Bahçeli, ayrıca partisinin İmralı Süreci'ndeki kent kent yaptığı çalışmaları için teşekkür etti. Bahçeli, bu çalışmalar için MHP'li Semih Yalçın'a özel teşekkür de bulundu. Bahçeli, ayrıca "Hayırlı Günler Komşum" çalışmalarını da başlatacaklarını şöyle açıkladı: